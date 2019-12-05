"Если будет надо – заберем Одессу": "Воровайки" объявили о концерте в Киеве, а Октябрьский дворец им отказал

Концерт российской группы "Воровайки" в Киеве должен был состояться в феврале 2020

"Воровайки" Фото: Instagram.com

Российская группа "Воровайки", известная в том числе песней "Хоп, мусорок", анонсировала концерт в Киеве. Стоит отметить, что коллектив в своем творчестве поддерживает агрессию относительно Украины.

"Курица — не птица, х*хлы — не заграница, Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица — не птица, х*хлы — не заграница, пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица. Севастополь славный, колыбель для флота, защищали город войны и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу. Если будет надо, заберем Одессу", – поют участницы коллектива.

Так, концерт группы "Воровайки" в Киеве был запланирован на 11 февраля 2020 года. Локацией должен был стать Октябрьский дворец, который уже сделал официальное заявление по этому поводу.

"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ "Октябрьский дворец" сообщаем: В адрес Октябрьского было направлено письмо о проведении данного события, но Октябрьский дворец отказал в подписании договора о проведении этого мероприятия", – говорится в сообщении.

Напомним также, российского актера не пропустили в Украину. Известны подробности инцидента в "Борисполе".

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