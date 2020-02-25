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Go_A рассказали, как будут общаться с российской прессой на Евровидении-2020

Украинская группа готова отвечать на вопросы российских СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30

22 февраля состоялся финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет уже в мае этого года в Роттердаме. По результатам голосования зрителей и жюри, нашу страну на международной сцене будет представлять группа Go_A. Сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции коллектив признался, будет ли общаться в Роттердаме с российской прессой.

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По словам солистки группы Екатерины Павленко, они готовы к общению, но по возможности будут избегать его: "Если этого общения невозможно избежать, то мы к нему готовы. Но, если у нас будет возможность, то не будем делать этого".

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания также добавил, что сами организаторы "Евровидения" четко контролируют всю коммуникацию участников с журналистами. По его словам, на международной арене нет выгоды встревать в скандалы, поэтому вопросы со стороны российской прессы будут четко регламентированы.

Узнайте также подробности закулисья финала Нацотбора на "Евровидение-2020":

Ранее мы также писали, что Руслан Квинта отреагировал на скандал с TVORCHI.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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