Go_A рассказали, как будут общаться с российской прессой на Евровидении-2020

Украинская группа готова отвечать на вопросы российских СМИ

22 февраля состоялся финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет уже в мае этого года в Роттердаме. По результатам голосования зрителей и жюри, нашу страну на международной сцене будет представлять группа Go_A. Сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции коллектив признался, будет ли общаться в Роттердаме с российской прессой.

По словам солистки группы Екатерины Павленко, они готовы к общению, но по возможности будут избегать его: "Если этого общения невозможно избежать, то мы к нему готовы. Но, если у нас будет возможность, то не будем делать этого".

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания также добавил, что сами организаторы "Евровидения" четко контролируют всю коммуникацию участников с журналистами. По его словам, на международной арене нет выгоды встревать в скандалы, поэтому вопросы со стороны российской прессы будут четко регламентированы.

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Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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