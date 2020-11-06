Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Если бы это был Тимати, я бы пропиарилась": экс-супруга Олега Кензова ответила на обвинения хейтеров

Сегодня, 11:30

DJ Madonna призналась, что дала бы раньше это интервью

После того как экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии, пользователи в Сети отреагировали неоднозначно.

В частности, в сторону бывшей супруги артиста, Наталии Ярмоленко, более известной как Dj Madonna, поступили обвинения. По словам DJ Madonna в Instagram, где она опубликовала серию Instagram-Stories, кто-то из подписчиков и вовсе предположил, что девушка таким образом пытается вернуть Олега Кензова.

Экс-жена Олега Кензова ответила хейтерам
Экс-жена Олега Кензова ответила хейтерам
Фото: instagram.com/_dj__madonna

"Я таких способов еще не слышала никогда, чтобы так возвращать", – ответила DJ Madonna.

Затем экс-супруга артиста добавила, что дала интервью потому, что посчитала так нужным и отметила, что дала бы его раньше, но на это были причины.

"Просто я сама была на дне, и я просто выживала, искала работу, прокормить детей. Мне было не до этого", – сказала Наталия Ярмоленко.

Смотрите в сюжете интервью с бывшей супругой Олега Кензова:

Также DJ Madonna сказала, что ее пытаются уличить в якобы пиаре на таком интервью.

"А про пиар, если бы это был Тимати, я бы, конечно, пропиарилась", – сказала экс-жена Кензова.

Напомним, что ранее Олег Кензов ответил на обвинения бывшей жены в домашнем насилии и назвал злость причиной подобных заявлений с ее стороны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дочь Синди Кроуфорд подтвердила свой роман со звездой "Эйфории" Девушка обвинила в избиении звездного теннисиста Зверева, а он скоро станет отцом
домашнее насилие романы звезд Олег Кензов
Реклама

Новости партнеров

Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву

Популярные статьи

Сегодня, 10:45Wellness

Как правильно бегать: 9 простых правил

Сегодня, 09:06Афиша

Эмме Стоун – 32! Лучшие роли музы Вуди Аллена

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 6 ноября: Львы почувствуют себя удавами, а Девы – космонавтами

Вчера, 12:52Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 5 ноября: Близнецов ждет нелегкий день, а Раков – многообещающий

4 ноябряШоу-бизнес

Экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии: "Я вытирала кровь на полу"

4 ноябряFun

Девушка 15 лет подряд ела только чипсы и куриное мясо. Посмотрите, как она выглядит сейчас (фото)

4 ноябряFood

Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке

4 ноябряШоу-бизнес

Илона Гвоздева показала фигуру спустя три недели после родов и рассказала, как будет восстанавливаться

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

4 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

4 ноябряFun

Как бы выглядели сейчас Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках

4 ноябряEvents

4 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 ноябряШоу-бизнес

"Я не хочу к ней приближаться": экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

3 ноябряFood

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Новости партнеров

Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять