"Если бы это был Тимати, я бы пропиарилась": экс-супруга Олега Кензова ответила на обвинения хейтеров

DJ Madonna призналась, что дала бы раньше это интервью

После того как экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии, пользователи в Сети отреагировали неоднозначно.

В частности, в сторону бывшей супруги артиста, Наталии Ярмоленко, более известной как Dj Madonna, поступили обвинения. По словам DJ Madonna в Instagram, где она опубликовала серию Instagram-Stories, кто-то из подписчиков и вовсе предположил, что девушка таким образом пытается вернуть Олега Кензова.

Экс-жена Олега Кензова ответила хейтерам Фото: instagram.com/_dj__madonna

"Я таких способов еще не слышала никогда, чтобы так возвращать", – ответила DJ Madonna.

Затем экс-супруга артиста добавила, что дала интервью потому, что посчитала так нужным и отметила, что дала бы его раньше, но на это были причины.

"Просто я сама была на дне, и я просто выживала, искала работу, прокормить детей. Мне было не до этого", – сказала Наталия Ярмоленко.

Смотрите в сюжете интервью с бывшей супругой Олега Кензова:

Также DJ Madonna сказала, что ее пытаются уличить в якобы пиаре на таком интервью.

"А про пиар, если бы это был Тимати, я бы, конечно, пропиарилась", – сказала экс-жена Кензова.

Напомним, что ранее Олег Кензов ответил на обвинения бывшей жены в домашнем насилии и назвал злость причиной подобных заявлений с ее стороны.

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