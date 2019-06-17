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"Если бы не он, я бы не сидел в этом кресле": Дзидзьо поделился трогательной историей на Голос. Діти 5

В четвертом эфире "Голос. Діти 5" одна из конкурсанток исполнила известную песню Скрябина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:32
Дзидзьо рассказал трогательную историю о Кузьме Скрябин
Дзидзьо рассказал трогательную историю о Кузьме Скрябин
Фото: instagram.com/dzidzio

В эфире четвертого выпуска слепых прослушиваний шоу Голос. Діти 5, который прошел в воскресенье, 16 июня, один из звездных тренеров проекта – Дзьдзьо рассказал трогательную историю о встрече со своим кумиром.

Смотрите интервью с мамой Кузьмы Скрябина:

Так, после выступления конкурсантки из Ивано-Франковска Юлии Ивасив, которая исполнила на сцене "Голоса" песню группы Скрябин – Спи собі сама, Дзьдзьо поделился воспоминаниями об умершем украинском музыканте.

Напомним, что Андрей Кузьменко ушел из жизни 2 февраля 2015 года в результате ДТП под Кривым Рогом.

"Когда я был маленьким мальчиком, – начал Дзидзьо, – я выступал у себя в Новояворовске, занял гран-при, и, поднимаясь по лестнице наверх, я увидел, что идет он (Андрей Кузьменко – прим. ред.). Я был настолько скромным, что сам с собой боролся и думал "ну подними руку, останови, спроси что-то". И я останавливаю Андрея и говорю "Кузьма, а что нужно делать, чтобы тебя люди любили?", он ответил "просто напиши хорошую песню и искренне спой ее для людей". 

Дзидзьо признался, что искренне удивился ответу Кузьмы, но позднее понял, что тот был прав. Судья Голос. Діти 5 добавил, что очень любит творчество Скрябина. "Я хочу отдельное спасибо сказать Кузьме, потому что, если бы не он, не знаю, сидел ли бы я в этом кресле", – сказал Дзидзьо.

К слову, несмотря на красивое исполнение песни, Юлия Ивасив не прошла в шоу Голос. Діти 5. Тренеры проекта поблагодарили девочку за выступление и пригласили ее принять участие в Голосе в следующем сезоне.

Голос. Дети – 5 сезон 4 эфир – Юлия Ивасив – Спи собі сама:

Напомним, что ранее в эфире Голос. Діти 5 Джамала сделала неожиданное признание.

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