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Эксклюзив

"Если бы не она, у меня бы не было характера победителя": Элина Свитолина о силе веры своей мамы

Теннисистка приняла участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle ко Дню матери

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:01

10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка, наполненный чувствами, переживаниями и глубокими эмоциями.

МАМА – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мамы поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!

Украинские актеры, телеведущие, спортсмены и певцы поделились своей историей о том, как мама повлияла на их выбор в жизни, как помогла с ним определиться, как поддержала решение и воплотила детскую мечту в реальность.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина признается, что когда слышит слово "мама", конечно же, сразу вспоминает о своей маме. Для спортсменки мама – это забота и поддержка, она играет и всегда будет играть большую роль в ее жизни. Несмотря на то, что мама Елена воспитывала дочь достаточно строго.

Украинская теннисистка Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина
Фото: пресс-служба

"Мама достаточно строго воспитывала меня в детстве. Я думаю, она знала, какую большую роль в спорте и в достижении результатов играет дисциплина. Спустя время я понимаю, что именно такое строгое воспитание мне помогло. Дисциплина и сила воли – составляющие успеха в большом спорте и эти качества воспитываются с самого детства", – говорит Элина.

Спортсменка также отмечает, что если бы не поддержка мамы на протяжении всей ее карьеры, то она могла бы и не иметь такого успеха в жизни. Вера мамы всегда придавала теннисистке силы двигаться вперед и становиться лучшей версией себя.

"Мама всегда меня поддерживала. Это очень важно, особенно в большом теннисе, так как много времени ты проводишь в дороге, на турнирах, вдали от близких и семьи… Специфика тенниса такова, что практически каждую неделю у тебя случаются проигрыши, это тяжело... И с самого детства поддержка мамы придавала и продолжает придавать мне силу, веру в то, что я могу быть лучшей теннисисткой", – говорит Свитолина.

Элина Свитолина с мамой Еленой
Элина Свитолина с мамой Еленой
Фото: пресс-служба

Элина вспоминает, что когда уехала из Одессы, они постоянно были вместе с мамой, много разговаривали и рассуждали. "Думаю, что именно тот наш период помог мне сделать выбор в сторону профессиональной теннисной карьеры", – отмечает спортсменка.

Не менее важную роль в профессионализме Элины Свитолиной сыграли и важные советы мамы Елены, которые теннисистка помнит по сей день. Именно эти слова сделали из нее победителя.

"Совет, который я очень хорошо помню: "Если ты из Украины и хочешь, чтобы тебя заметили на мировой арене, ты должна работать намного больше, чем спортсмены, например, из Англии или Штатов. Ты должна показывать лучшие результаты". – Об этом я знала с детства и эти знания сформировали мой характер, научили работоспособности. Я постоянно работаю над собой – на корте и в жизни. Если бы не мама, то у меня бы не было характера победителя. С праздником, любимая мама!" – отметила теннисистка.

Элина Свитолина с мамой
Элина Свитолина с мамой
Фото: пресс-служба

Мама, я тебя люблю за твою бесконечную теплоту и понимание. Ты всегда была рядом, несмотря ни на что.

"Если бы не ты... МАМА" – спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать.

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спецпроект День матери Элина Свитолина теннисистка
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