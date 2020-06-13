"Если бы я тогда узнала, никакой бы свадьбы не было": муж Снежаны Онопко заработал на ней 80 тысяч долларов

Супермодель также рассказала, как Щур "увел" ее у Онищенко

Модель Снежана Онопко, которая вспомнила, как потеряла карьеру топ-модели, рассказала, что муж обманул ее еще до свадьбы. Николай Щур заработал на тогда будущей жене 80 тысяч долларов, о чем она узнала спустя годы совместной жизни.

В ноябре 2011 года Снежана Онопко вышла замуж за Николая Щура. В апреле 2020 года она публично призналась, что намерена развестись с бизнесменом, так как он неоднократно поднимал на нее руку и изменял. Недавно Снежана Онопко поделилась жуткими подробностями жизни с мужчиной, и рассказала, что он бил ее маму.

Модель Снежана Онопко Фото: instagram.com/branislavmakeup

В свежем интервью для YouTube-программы "Без комплексов" Снежана Онопко рассказала, как Щур нажился на ней. Все произошло до свадьбы, когда влюбленные только встречались. Снежана решила поменять свое авто на новый Porsche Cayenne, а Николай вызвался доплатить недостающую сумму за машину.

"Я говорю "Коль, я хочу машину поменять", он говорит "Хорошо, я доплачу". Я еще про себя подумала, а что доплачивать? Моя Bentley дороже стоит. Ну ладно. Он мне сказал, что он доплатил 40 тысяч, а сейчас мне рассказывают, что он поменял машину и заработал на мне 80 тысяч", – поделилась Онопко.

Снежана добавила, что это было перед самой свадьбой, и если бы она узнала о случившемся тогда, то не вышла бы замуж за Щура.

Помимо этого, украинская знаменитость рассказала, как завязались их отношения с будущим мужем. Оказывается, что Николай буквально увел девушку у миллионера Александра Онищенко, с которым она на тот момент была вместе.

"Он (Николай Щур – Ред) где-то взял мой телефон, позвонил и говорит "Я хотел бы с тобой пообщаться". И так мы как-то стали общаться. Однажды он отвез меня домой и лег у меня спать. Больше он не уезжал", – говорит Снежана.

По ее словам, когда ей звонил Олександр Онищенко, Щур взял трубку и ответил, что Онопко теперь с ним. Снежана добавила, что на тот момент была согласна с решительностью ухажера.

Недавно Снежана Онопко обвинила мужа в хищении ее имущества.

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