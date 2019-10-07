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"Если вы читаете это, меня уже нет": первые отрывки из книги Жанны Фриске

Автором книги стал друг певицы Геннадий Куркин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Жанна Фриске
Жанна Фриске
Фото: Instagram.com

После смерти российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака, прошло уже четыре года, и только сейчас написана книга о сложном периоде жизни артистки, когда она узнала о неизлечимой болезни. Автором книги под названием "Блестка" выступил друг артистки – сценарист Геннадий Куркин.

Смотрите видео о том, кто и как зарабатывал деньги на болезни Жанны Фриске:

В сети отрывки из первой главы Жанны Фриске опубликовало российское издание Starhit. Рассказ ведется от первого лица, будто Фриске сама все рассказывает – как узнала о тяжелой болезни и не могла поверить, что ее прекрасное тело вскоре превратится в прах, как боролась за жизнь и наслаждалась общением с мужем Дмитрием Шепелевым, сыном Платоном, родителями и сестрой Натальей.

Жанна Фриске с отцом Владимиром
Жанна Фриске с отцом Владимиром
Фото: Instagram.com

"Сильно уставать я начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было мучительно тяжело, через силу. Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом исходит из меня жизнь; мы отправились к врачам, чтобы рассеять сомнения. И нам это вполне удалось — сомнений не осталось, мне прописали скорую и неизбежную смерть... Смирение, эта самая вынужденная из человеческих добродетелей, оказалось не для меня, а вот отчаяние пришлось как раз впору.. Однажды уйдут все. Все, кто помнил нас по жизни, по запаху волос, по вкусу поцелуев, по звуку нашего смеха, кто видел нас сонными, кто не мог сдержать восхищения глядя нам в след. Уйдут наши родители, дети, поклонники, любовники, друзья и враги. И когда уйдет последний из тех кто помнил нас, тогда — но не раньше — закончится наша история.", – приведены строки из книги.

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Также Геннадий Куркин описал тот период в Нью-Йорке, когда Жанна Фриске лечилась от страшного недуга: "Тогда же в Нью-Йорке заканчивалась всего навсего моя жизнь. Меня это пугало, и потому я не брала трубку. Как ребенок, который потерялся, но боится спросить дорогу домой у чужих проходящих мимо взрослых, я предпочитаю закрывать глаза на очевидное в надежде уснуть и проснуться спасенной. Я не хочу, чтобы кто-то знал о моей болезни, ведь только когда правду кроме тебя знает кто-то еще, она становится необратимой. Наверное, я должна была догадаться, что уже к моменту нашего приземления в Нью-Йорке с тайной будет покончено, и заголовки сайтов запестрят моими изуродованными болезнью фотографиями, зашевелятся меж газетных разворотов плоские желтые черви, разносчики заразы сплетен. Дима включит свой телефон, и сообщения будут сыпаться больше часа без остановки. Среди преимущественно растерянных — "Скажи, что это не правда!" придет одно — "Срочно перезвони!".

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Более того, в книге описан момент, когда супруг болеющей певицы Дмитрий Шепелев договаривался с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом о прямом эфире в программе "Пусть говорят". Отметим, что благодаря официальному заявлению о болезни Фриске на телевидении, были собраны огромные средства на ее лечение.

Напомним, что недавно отец Жанны Фриске перенес операцию на сердце.

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Источник: starhit.ru
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