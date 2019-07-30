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Есть ли дружба в шоу-бизнесе: откровенные комментарии украинских звезд

30 июля отмечается Международный день дружбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
Потап и Дядя Вадя
Потап и Дядя Вадя
Фото: Instagram

К Международному дню дружбы журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" расспросили звезд об их друзьях и узнали, почему подруги не приглашают Олю Полякову ни на один праздник и по какой причине alyona alyona с друзьями сейчас проходит главное испытание в жизни.

Существует ли настоящая женская дружба - смотрите видео:

Сегодня празднуют Международный день дружбы! ООН основала праздник в 2011 году. Этот день – лишний повод напомнить людям о ценности отношений. Но есть ли дружба между звездами шоу-бизнеса и кто из селебритис забыл, что такое "дружить"?

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Во время поисков звездных друзей стало известно, что Дядя Вадя с Потапом знакомы почти 20 лет. "Мы друзья по жизни, всегда поддерживаем друг друга, – комментируют участники группы "MOZGI" Потап и Дядя Вадя за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!". – Все знают, что нашу банду не расколоть. В этом, возможно, и есть секрет того, что мы до сих пор вместе".

Потап и Дядя Вадя
Потап и Дядя Вадя
Фото: Instagram

Но музыка связала не только Потапа и Дядю Вадю. Фронтмен группы O.TORVALD Евгений Галич три года назад на вечеринке встретил певицу Юлию Юрину. С тех пор музыканты не разлей вода.

"Я оставляю для Юли во время этого фестивального лета половинку всего, что я ем или пью, или еще что-то", – комментирует лидер группы O.TORVALD Евгений Галич в программе "Ранок з Україною".

Участница группы YUKO отвечает звездному другу взаимностью.

Женя Галич и Юлия Юрина
Женя Галич и Юлия Юрина
Фото: Instagram

"Он мне половинку, а я ему целое. Целый бургер, целый...", – смеясь, говорит участница группы YUKO Юлия Юрина.

А вот народная любимица, солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион – женщина-праздник! Однако, когда речь заходит о друзьях, с которыми певица знакома с детства, Наталья Фалион моментально становится серьезной.

Cолистка ансамбля
Cолистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Родные не всегда тебя понимают так, как друзья. Потому что родных тебе дает Бог. Ты рождаешься уже с родными, а друзей ты выбираешь сам, – поделилась солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион в эфире ntktканала "Украина". – Вот у меня была такая беда в прошлом году: умер муж, потом свекровь, а через два месяца сын. И тогда друзья были все. Они приехали со всех уголков Украины, чтобы меня поддержать, чтобы быть в тот день со мной. Они мне писали, звонили, помогали. Все – кто чем мог. Словом, тут я поняла, что я счастливый человек, потому что у меня очень много друзей".

Звезда хип-хопа alyona alyona несколько иного мнения.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: пресс-служба

"Один человек поделился со мной такой мудростью: друг – это не тот, кто поддержит тебя в беде, а тот, кто умеет разделить с тобой радость. Не позавидовать, а разделить радость", – комментирует alyona alyona. – Очень важно, чтоб они даже не пытались этим воспользоваться, нужны ли вам люди в команду, можете мне денег дать… и в этом, наверное, весь класс".

Но так случается не всегда. Между гастролями, концертами и съемками звезды теряют друзей... Так, например, Оля Полякова откровенно рассказывает, как отдалялась от близких людей. Единственным настоящим другом звезда называет своего мужа – бизнесмена Вадима Полякова.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я абсолютно обделена дружбой, к сожалению, потому что дружба требует сил и времени, – признается Оля Полякова в эфире "Ранку з Україною". – Мои подруги давно перестали приглашать меня на дни рождения, крестины и свадьбы, потому что у меня никогда нет времени. Мой единственный друг – мой муж, дай Бог с ним встретиться хоть раз в неделю".

Вот так. Кому-то из звезд посчастливилось иметь надежных друзей с детства. Кто-то находит родственную душу во время работы, а некоторые теряют друзей на пути к своей мечте – собирать многотысячные залы по всей стране.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские звезды справляются с хейтерами.

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