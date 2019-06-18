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"Есть только мы": жена Комарова посвятила ему трогательный пост

Молодая супруга поздравила ведущего с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Фото: instagram.com/aakucherenko

После многих лет в статусе холостяка украинский телеведущий Дмитрий Комаров сделал неожиданное заявление – он женился на "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Пара около двух лет скрывала отношения, но после венчания супруги больше не скрывают личную жизнь.

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Так, 22-летняя модель и ведущая посвятила в честь дня рождения Дмитрия трогательный пост и опубликовала в Instagram очередное совместное фото. Александра публично призналась, что муж стал для нее целым миром и они вместе отправились в лучшее путешествие в их жизни. 

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"Сегодня для меня очень важный и радостный день – День рождения моего самого любимого человека, самого близкого друга, моей родной души, моего мужа. Дмитрий Комаров, поздравляю тебя с нашим праздником! Нашим, ведь теперь есть только "мы". Ты стал для меня всем миром и каждый день открываешь свой мир мне. Вместе мы отправились в лучшее путешествие, которое только может быть, – наша жизнь. Счастливая, радостная, яркая, нескучная, удивительная, захватывающая – пусть она будет именно такой! Люблю", – трогательно написала 22-летняя жена. 

Александра Курченко поздравила ведущего с днем рождения
Александра Курченко поздравила ведущего с днем рождения
Фото: instagram.com/aakucherenko

Напомним, что в субботу, 15 июня, стало известно о том, что украинский телеведущий Дмитрий Комаров женился на "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Фото и самые интересные факты из жизни избранницы Комарова смотрите в материале Сегодня. Lifestyle.

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