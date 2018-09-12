Это бомба! Джаред Лето круто перепел хиты 2018 года
Певец соединил несколько песен в одну, и получился весьма неплохой микс
Солист популярной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, который побывал в Киеве с концертом и даже покатался в общественном транспорте, оригинально выполнил несколько хитов 2018 года. Соответствующее видео появилось в YouTube.
Певец не стесняется показывать свои вокальные данные и радостно соглашается исполнять популярные песни. Поэтому Джаред Лето – частый гость многих американских шоу.
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Так, артист принял участие в эфире BBC Radio 1. Там Лето вместе с бэк-вокалом перепел хиты 2018 года. В частности, певец исполнил свою песню Rescue Me, которую соединил с композицией Эда Ширана Shape Of You. Стильная мелодия и голос вокалиста сразу же покорили слушателей.
Кроме этого, Джаред Лето оригинально перепел песню Juice WRLD, Khalid & Post Malone Mash-up.
Напомним, недавно Джаред Лето опубликовал в своем Instagram ролик, в котором станцевал для своих фолловеров. На видео Джаред танцует в одних шортах и делает это невероятно зажигательно.