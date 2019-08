"Это был правильный выбор": звезда "Зачарованных" рассказала о двух абортах

Актриса призналась, что в 90-х у нее не было выбора

Алисса Милано Фото: Getty Images

Звезда "Зачарованных" Алисса Милано, которая недавно призвала женщин всего мира устроить "секс-забастовку", рассказала, что и сама пережила два аборта с промежутком буквально в несколько месяцев.

46-летняя актриса в своем подкасте Sorry not Sorry рассказала, что ей пришлось пережить тяжелый опыт. В 1993 году она два раза беременела, несмотря на то, что принимала противозачаточные средства, и оба раза прерывала беременность. По словам Милано, решение об аборте далось тяжело, ведь она была католичкой и вера запрещала подобные действия.

"У меня впереди была карьера, будущее, нереализованный потенциал… Я не готова была стать матерью. Я решила сделать аборт. Это был мой выбор, и он был правильным. Это было нелегко, я не хотела пережить подобное, но пришлось через это пройти", - рассказала Милано.

Через несколько месяцев Милано узнала о том, что снова ждет ребенка, и она снова прервала беременность. Актриса отметила, что не жалеет об этом, поскольку ее жизнь точно не была бы такой, как сейчас.

"У меня не было бы детей, а у них матери, которая так сильно их ждала и хотела. Я бы не построила карьеру. Я бы не имела свободы быть собой, а в этом вся суть борьбы – свобода", - добавила актриса.

Напомним, ранее Алисса Милано посетила ежегодный Снежный бал ЮНИСЕФ. На мероприятии актриса появилась в компании своего 7-летнего сына Майла и супруга Дэвида Баглиари.

