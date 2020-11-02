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"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

Сегодня, 11:40

У 90-летней знаменитости была деменция

Супруга сэра Шона Коннери, умершего 31 октября в возрасте 90 лет, рассказала, как прошли его последние месяцы жизни. По словам Мишелин Рокбрюн, актер страдал от слабоумия. Об этом пишет The Daily Mail.

Мишелин, которая была замужем за оскароносной звездой 45 лет, призналась, что дни Шона Коннери были омрачены деменцией.

"У него была деменция и это сказалось на нем... Это не было для него жизнью. Последнее время он не мог выразить себя. По крайней мере, он умер во сне, и это было так мирно... Это было то, чего он хотел", – заявила Рокбрюн.

Мишелин Рокбрюн и Шон Коннери
Мишелин Рокбрюн и Шон Коннери
Фото: Imdb.com

Художница и фотограф Мишелин Рокбрюн повстречала голливудскую звезду в 1970 году на турнире по гольфу. Она стала второй женой Коннери.

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Женщина добавила, что Шон был великолепным мужчиной и у них была прекрасная совместная жизнь.

"Он был образцом человека. Я знаю, что без него будет очень тяжело. Но это не могло длиться вечно, и он ушел мирно", – отметила она.

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