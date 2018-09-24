"Это было неизбежно": Джастин Теру впервые рассказал о разводе с Дженнифер Энистон

Как признался актер, он очень осторожно подбирал слова, когда просил развод у жены

Джастин Теру. Фото: Men's Health

Экс-супруг Дженнифер Энистон - Джастин Теру, который ранее неохотно говорил о разводе, дал первое интервью после расставания с актрисой The New York Times. Актер откровенно рассказал, почему пара решила разойтись. С тех пор, как звезды расстались, прошло семь месяцев, однако сам Теру решился рассказать обо всем только теперь.

Как признался Джастин, он очень осторожно подбирал слова, когда просил развод у жены. Дело в том, что и он, и Дженнифер понимали, что их брак трещит по швам и что спасти его уже не удастся.

"Странная вещь, но это было неизбежно – мы оба это понимали и медленно двигались в этом направлении. Но с нами все хорошо, никто не умер, мы преодолели это – не стали бросаться друг в друга топорами, а разошлись мирно", – сказал Джастин.

Теру откровенно признался, что теперь Дженнифер категорически отказывается с ним общаться и что друзьями бывшие влюбленные точно не будут.

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"Знаю, многим наверное это может показаться скучным, но мы уважаем друг друга, поэтому старались расстаться безболезненно, насколько это возможно. Единственный душераздирающий момент в этой истории состоит лишь в том, что теперь между нами уже не будет такой дружбы", – добавил актер.

На вопрос о своей теперешней личной жизни Джастин отвечать отказался. Собственно, как и не хочет комментировать это и его бывшая жена Дженнифер Энистон.

Напомним, Джастину Теру приписывают романы со многими молодыми представительницами шоу-бизнеса, включая певицу Селену Гомес и модель Лору Хэрриер. На этот раз папарацци заметили Джастина в компании 29-летней знаменитой голливудской актрисы Эммы Стоун.