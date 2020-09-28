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"Это было невыносимо": Заразившийся коронавирусом Олег Винник рассказал о жутких симптомах

Сегодня, 09:35

Певец и его партнерша по "Танцям з зірками" заболели COVID-19

В воскресенье вечером стало известно, что украинский певец Олег Винник и его партнерша по "Танцям з зірками" Алена Шоптенко заболели COVID-19. Пара пропустила выступление в пятом эфире танцевального шоу, так как оба участника чувствуют себя плохо. Олег Винник в своем видеообращении рассказал о симптомах COVID-19.

В эфире танцевального шоу артист обратился к поклонникам, сообщив, что они с Шоптенко вынуждены были пропустить репетиции.

"Мы заболели на "ковид". Тест показал двустороннюю пневмонию", – сказал Олег Винник. Он добавил, что первые дни его мучила сильная боль в костях и мышцах.

Алена Шоптенко и Олег Винник
Алена Шоптенко и Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Исполнитель также не может стоять более 15 минут – у него нет сил. Он жалеет, что не смог показать танец, который они с Аленой придумали для пятого эфира "Танців з зірками".

Алена Шоптенко в коротком видео сказала, что чувствует себя очень плохо: "Я вам скажу, что это на самом деле очень серьезная болезнь, потому что я чувствую себя, мягко говоря, не очень. Температура и жуткий кашель, который просто разрывает".

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Олег Винник предостерег украинцев, призвав их соблюдать карантинные правила, носить маски и не болеть. "Друзья мои, берегите себя. COVID есть. Придерживайтесь всех правил, и оставайтесь здоровыми", – подытожил он.

Кто еще из звезд заразился коронавирусом, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее телеведущая Ольга Фреймут тоже переболелаCOVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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