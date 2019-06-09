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"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

Продюсер объяснил, что заставило его так долго молчать о чувствах к Насте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07
Свадьба Насти Каменских и Потапа
Свадьба Насти Каменских и Потапа
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Впервые пара объявила о своих отношениях только в день свадьбы, до этого влюбленные долго скрывали от всех свой роман. В недавнем интервью известный продюсер рассказал, почему так долго молчал о своих чувствах к Насте, и как ему удалось сохранить дружеские отношения с бывшей женой.

Смотрите историю любви Насти Каменских и Потапа:


История любви Насти Каменских и Потапа

Потап признался, что для него это был важный шаг, совершить который он мечтал очень давно. "Это было очень трудно, лично мне, как мужчине, потому что хотелось всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю, что она у меня есть. И наконец-то упал этот занавес, и нам стало так легко. Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени", – сказал Потап Кате Осадчей.

Артист добавил, что невероятно счастлив со своей любимой. "Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек. Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми", -подытожил он.

Рэпер также признался, какие отношения между ним и его экс-женой Ириной Горовой сейчас. "Для Ирины было очень важно не выносить отношения на люди, это не дипломатия, это дружба. Мы же родственники все же. Легче всего поссориться, разойтись, побить горшки, а мы еще и работаем вместе. Мы уважаем друг друга, она мать моего сына. К ней у меня будет всегда специфическое уважительное отношение", – говорит Потап.

Напомним, что недавно Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия, в которое отправились сразу после свадьбы.

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