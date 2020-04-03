"Это чувство никогда не забудешь": актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко о партнерских родах

Украинская звезда рожала вместе с супругом

Украинская актриса и звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая пережила вместе со своими коллегами страшную аварию, дала интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Знаменитая блондинка впервые поделилась подробностями партнерских родов и рассказала, как восстанавливалась после смерти близкой подруги Марины Поплавской.

В жизни Яны Глущенко есть человек, который в корне изменил жизнь звезды. Это сын Тамерлан, которому сейчас 2,5 года. Рожала актриса первенца вместе со своим супругом – продюсером Олегом Збаращуком.

Семья Яны Глущенко Фото: instagram.com/yamo4ka

"У меня в 10 часов вечера началось веселье. Привели в палату, говорят – ну, отдыхайте. Муж лег спать. И ты вот сидишь на стульчике и думаешь: это вот так, да, будет происходить. А долго и еще? До 6 утра я просидела, муж проспал. Уже приходят, говорят – пойдемте в родильный. Мужу принесли покушать. В смысле? А я? "Нет, вам только чаек". Он выспался, он поел. Набрался сил. Они ему то нужны. И когда мужчины стоят на партнерских родах возле головы… Боже, говорю, уйди оттуда. Не смотри! Показалась голова, а он: "Что это у него, черные волосы?". Вообще, были веселые роды. И я родила, мне сразу бухнули его на живот. Это чувство никогда не забудешь", – вспоминает Яна.

Смотрите полностью эксклюзивное интервью с Яной Глущенко:

Совсем недавно супруги окрестили малыша в храме, где и повенчались. По словам актрисы, у них не было крыжмы с норкой и бриллиантами, а обычный плюшевый "бодик": "Выбрали тот храм, потому что он нам очень нравился. И там есть мироточащая икона. У нас ребенок был в плюшевом "бодике", потому что было прохладно. Он ни разу не заплакал, всех описал. Нормальный пацан. Через 40 дней мы в этот же храм приехали, Тамика причастили. И мы повенчались. Это Олег предложил, он даже как-то настаивал, потому что с первой женой тоже венчались и потом развенчались".

Во время интервью Яна вспомнила и страшный момент в ее жизни – ДТП с актерами "Дизель шоу", в результате которого погибла ее подруга и актриса Марина Поплавская. Недавно Глущенко приснилась покойная звезда: "Снилась мне недавно Маришка... Она такая красивая, красивая. Я спрашиваю: Маришка, ты переродилась там в кого-то или… Она на меня смотрит… И все. Вот такой был ответ".

Яна Глущенко Фото: instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко ощутила после аварии не только моральную, но и физическую боль. Она перенесла две операции и призналась, что это было больнее, чем роды. На реабилитацию актриса летала аж в Рим.

"Реабилитация была очень болезненная. Это просто невыносимая боль. Рожать не больно. Мало того, что у тебя там была операция, у тебя две ноги порезано. Вторую ногу резали, потому что брали имплант оттуда, чтобы связку сделать. Самое тяжелое – это было сгибать колено. Это ад", – призналась Яна.

Напомним, что ранее Яна Глущенко написала трогательные слова о Марине Поплавской.

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