"Это фейк": актер Эндрю Данбар прокомментировал новость о своей смерти

Звезда "Игры престолов" прояснил ситуацию

Эндрю Данбар Фото: instagram/anddunbar

Накануне СМИ облетела информация о смерти американского актера Эндрю Данбара из сериала "Игра престолов". Причина его кончины не сообщалась, а коллеги и поклонники артиста засыпали соцсети сообщениями с соболезнованием. Позднее оказалось, что новость и смерти Данбара является не совсем правдивой.

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Эндрю Данбар отреагировал на комментарии и сообщения о его смерти на странице в Instagram. Актер опубликовал пост со скриншотом новости таблоида Just Jared с заголовком "Интернет думает, что умер не тот Эндрю Данбар".

INSTAGRAM

"Со мной все в порядке. Так странно, что я должен это писать, но сегодня я получил много сообщений о том, что умер. Понятно, что это фейк, но из-за ленивой журналистики мое фото было в новостях о смерти человека с таким же именем. Мне просто хотелось устранить любую путаницу и выразить соболезнования его семье и друзьям", – написал в посте 30-летний артист.

Фолловеры Эндрю из "Игры престолов" обрадовались тому, что он жив. Многие также интересуются у Данбара, будет ли он подавать иск в суд против журналистов, которые первыми распространили фейковую информацию.

Ранее мы писали, что сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину его смерти.

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