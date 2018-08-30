"Это хит": Маша Ефросинина написала жизненный стих

Поклонники ведущей отметили, что стихотворение получилось очень правдивым

Маша Ефросинина не только известная ведущая и общественный деятель, она также мать двоих детей. Иногда на своей странице в Instagram Маша публикует короткие ролики, на которых декламирует стихи собственного сочинения. Подписчицы ведущей приходят в восторг от стихотворений, которые по их отзывам, получаются "очень жизненными". При этом в свое творчество Маша старается добавлять долю юмора, хоть и темы выбирает серьезные и злободневные.

На этот раз Ефросинина сочинила стих о мамах, которые успевают работать и следить за всей семьей: "Посвящается всем работающим мамам!!!", – подписала видео Ефросинина.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 29 Авг 2018 в 10:51 PDT

"Это хит", "Ой, в самую точечку", "Круто пишите. Эти стихи надо читать на телевидении так как большинство мужиков того воспитания что женщина должна и всесильна", "Одновременно веселый и грустный стишок. Парой словами – это Реальная Жизнь", "Мария, Вы – талант", "Если человек талантлив, он талантлив во всем!", "Прям мое утреннее состояние!", – написали", "И всплакнуть, и посмеяться от такого стиха хочется", – написали подписчицы Марии в Instagram.

Напомним, Маша Ефросинина эмоционально прокомментировала свое выступление на "Танці з зірками".

Ранее Маша Ефросинина вместе с другими звездами встала за прилавок.