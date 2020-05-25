"Это как Потап и Настя": известный певец прокомментировал отношения Тины Кароль и Дана Балана

Потап высказался о возможном романе звездных коллег в прямом эфире с Поляковой

Продюсер и рэпер Потап высказался о возможном романе судей "Голосу країни-10" Тины Кароль и Дана Балана. Исполнитель принял участие в Instagram-шоу Оли Поляковой "Правда или действие", где поделился своим мнением об одной из самых обсуждаемых тем в украинском шоу-бизе.

А накануне Потап позвонил фельдшеру скорой помощи по видеосвязи и поблагодарил ее за самоотверженную роботу во время пандемии коронавируса.

Тина Кароль и Dan Balan / Фото: Антон Кулаковский

Поклонники Тины Кароль и Dan Balan верят, что между артистами есть романтические отношения и ждут, пока те признаются в этом публично. Сами же звезды только загадочно комментируют слухи о себе, ни опровергая, ни подтверждая догадки публики.

Тем временем Потап и Оля Полякова решили обсудить коллег по сцене в прямом эфире в Instagram. Так, Потап признался, что ему нравится атмосфера, которая витает вокруг Тины и Дана, и даже сравнил их с собой и Настей Каменских.

"Мне очень нравится, что они два года держатся за ручку, пальчиками друг к другу прикасаются. Нам с тобой не поверят никогда, а им поверят, потому что они ведут такую линию очень аккуратно. Полунамеки, полувзгляды, полукасания, какой-то есть символ между ними. Тина не зря Тина, а Дан не зря Дан. Оба они еще тех два пирожка. С одной стороны они мне не клеятся вместе, но это же как Потап и Настя – никто не верил, а тут – бэмс. Может и там что-то", – сказал Потап.

INSTAGRAM

К слову, не так давно Dan Balan познакомил Тину Кароль со своей мамой. Это произошло во время последних вокальных "нокаутов" юбилейного сезона "Голосу країни", когда на сцене неожиданно выступила мама молдавского исполнителя – Людмила.

Смотрите в сюжете, как Тина Кароль выглядит на карантине:

Сама же Тина Кароль высказалась о своих отношениях с Dan Balan еще больше заинтриговав своих фанов.

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