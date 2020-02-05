"Это как потерять целую руку": Дмитрий Дикусар рассказал о депрессии после расставания с Аленой Шоптенко

Хореограф болезненно пережил разрыв с экс-супругой

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, которому приписывали роман с Викторией Булитко, в течение трех лет (2013-2016) состоял в браке с Аленой Шоптенко. По словам Дмитрия, он безумно любил супругу, однако не смог удовлетворить ее требований.

Так, говоря о причинах развода, Дикусар утверждает, что Шоптенко нашла себе мужчину, с которым счастлива.

"Я так понимаю, что Алена для себя нашла того мужчину, с которым она счастлива. И я за это рад. Мне не очень важно сейчас копаться, почему мы не смогли быть вместе. Наверное, на это было много маленьких внутренних решений, нелегких, скорее всего, возможно, очень сложных. Мы разные. Наверное, мы не подходили так друг другу. Я не подходил Аленке так, как, наверное, должен был подходить. Может быть, не совпала картинка ее головы с тем, что она видела. Не знаю. Это надо у Аленки спросить. Я любил ее страшно сильно", – утверждает Дмитрий.

Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар Фото: Instagram

Дикусар также отметил, что развод с Шоптенко дался ему очень сложно. Хореограф в течение месяца не мог прийти в себя.

"На тот момент для меня это было как потерять... целую руку. Как полменя. Я этот период очень эмоционально переживал. Через боль, через страдания [...] Мне понадобился месяц, чтобы прийти в себя вообще, чтобы эту ситуацию принять как таковую. После этого мне ничего не хотелось в плане отношений, наверное, год еще", – говорит хореограф.

По словам Дмитрия, помочь в такой ситуации может только время.

"Жизнь, время. Я считаю, один из самых лучших навыков, который стоит развивать внутри себя, если есть такое, конечно, желание, это терпение. Рана не затягивается быстро, как бы ты ни колдовал. Ты можешь ускорить какой-то процесс, но все равно надо потерпеть, подождать. А лучше всего понять, почему у тебя эта рана. Чтобы это еще с пользой прошло, а не просто так", – уверен артист.

Об отношениях с Ириной Билык, слухах о романе с Викторией Булитко и других подробностях личной жизни Дмитрия Дикусара узнайте в интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Ирина Билык рассказала об отношениях с экс-супругами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.