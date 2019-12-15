Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Это любовь": Олег Винник прокомментировал драку своих фанаток

Певец утверждает, что во время выступления ничего не заметил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:52
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

На концерте Олега Винника в Киеве, над которым работала известная режиссер-постановщица Катя Царик, подрались фанатки. Сам певец узнал об этом из сюжета на телевидении и прокомментировал ситуацию.

Как прошел концерт Олега Винника в Киеве, смотрите в сюжете:

21 ноября в киевском Дворце спорта состоялся долгожданный концерт Олега Винника. После шоу сеть облетела информация о случившемся инциденте – в фан-зоне поклонницы артиста что-то не поделили и буквально накинулись друг на друга.

Представители Олега Винника заявили, что в зале с 10 тысячами человек "может произойти все, что угодно", и что охрана быстро прибывшая на помощь вмешалась, успокоила людей, объяснила им правила порядка.

Позднее сам Олег Винник высказался о случившемся в беседе с Катей Осадчей.

"Я много чего видел на концертах.. А в этот раз я не видел ничего. Но больше всего понравилось, что парень, который разнимал девушек, а это я увидел уже по телевидению, отнесся к этому очень осторожно. Это не какая-то там борьба за то, кто первым дойдет до сцены, возможно, кто-то зацепился, такое часто бывает. Это концерт, это много людей и есть любовь", – сказал певец.

Напомним, что ранее Олег Винник рассказал о взаимоотношениях с девушками.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

певец фанаты Олег Винник
Реклама

Новости партнеров

Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
5 продуктов, которые нельзя замораживать
5 продуктов, которые нельзя замораживать
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:19Fun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

Вчера, 17:28Food

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

Вчера, 09:45Fun

Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото

Вчера, 08:23Fun

Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

13 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного 2019 в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

День Андрея Первозванного 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряFun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

13 декабряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 декабряПсихология

Что ждать от 2020 года: прогноз нумеролога

13 декабряШоу-бизнес

"Вся Украина будет наша": скандал с "Мисс Львов 2018" получил продолжение

13 декабряFun

Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фото

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

13 декабряEvents

День ангела Андрея: душевные поздравления и стихи

12 декабряШоу-бизнес

Отрезала волосы: экс-невеста Владимира Кличко решилась на кардинальные изменения

Новости партнеров

Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Скандал вокруг Ротару:
Скандал вокруг Ротару: "Дайте ей возможность спокойно доживать"
Женя Кот признался, почему отказался быть партнером Ризатдиновой
Женя Кот признался, почему отказался быть партнером Ризатдиновой
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов