"Это надолго": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Примадонна российской эстрады неожиданно посетила концерт LOBODA в Латвии

Светлана Лобода и Алла Пугачева. Фото: Instagram/lobodaofficial

Знаменитая певица Светлана Лобода (LOBODA), которая вчера, 20 августа, выступила с концертом в Юрмале, в очередной раз "взорвала" сеть. На этот раз артистка опубликовала в Instagram совместный снимок с российской певицей Аллой Пугачевой, чем и вызвала фурор.

"Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете. Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина-Легенда-Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами", – подписала фото Светлана на своей странице в соцсети.

Как передает издание Super, Пугачева высоко оценила концертное шоу Лободы и отметила, что в зале было много молодежи, а это значит, что зритель "будет стареть" с певицей.

Скриншот из соцсети

Отметим, что Алла Борисова после концерта LOBODA зашла к ней в гримерку, где знаменитые артистки и сфотографировались. Примадонна позировала в кожаных мини-шортах, продемонстрировав стройные ноги. Однако юзеры отметили, что 69-летняя Пугачева выглядит "моложе и женственнее" Лободы. Кроме того, некоторые пользователи написали, что Алле Борисовне пора перестать худеть, так как это ее старит, а также пора завязывать с пластикой.

"Мне кажется, или АБ (Алла Борисовна Пугачева, – ред.) выглядит лучше и естественнее?", "Пугачева лучше Лободы выглядит!", "Боже, какие ноги у АБ, "Моложе чем Лобода", "Что с ее ногами?", "Вот это ее натянули", "Не по возрасту эти наряды Пугачевой....смешно это выглядит...", - писали юзеры.

Напомним, певица Светлана Лобода с ребенком впервые украсила обложку мужского журнала GQ. Отметим, что не так давно артистка во второй раз стала мамой. Кто же является отцом ребенка певицы, пока точно неизвестно. Однако в прессе уже давно ходят слухи о том, что отец новорожденной малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.