"Это не легко": Меган Маркл прокомментировала свой брак с принцем Гарри

На премьера "Короля Льва" герцогиня Сассекская сделала откровенное признание

Принц Гарри и Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев" Фото: Getty Images

На днях в Лондоне состоялась мировая премьера ремейка диснеевского фильма "Король Лев". Грандиозное мероприятие посетили мировые звезды, а также принц Гарри и Меган Маркл. На премьере герцогиня Сассекская впервые прокомментировала, как ей живется в королевской семье, пишет издание People.

Смотрите также: Меган Маркл может вернуться на телеэкраны

На красной дорожке в лондонском кинотеатре Меган и Гарри общались не только с Бейонсе и Джей-Зи, но также встретили музыканта и продюсера Фаррелла Уильямса.

Артист признался Меган Маркл, что восхищается их отношениями. "Я так счастлив за ваш союз. Любовь удивительна. Это прекрасно. Никогда не принимайте это как должное, но в нынешних реалиях я просто хотел сказать вам, что это имеет весомое значение для многих из нас. Мы радуемся за вас, друзья", – сказал Фаррелл.

На это экс-актриса ответила, что они с принцем сталкиваются со сложностями. "Нам приходится нелегко", – сказала герцогиня Сассекская.

Меган Маркл и Фаррелл Уильямс на премьере "Короля Льва" Фото: Getty Images

После того, как о диалоге Уильямса и герцогини узнали в сети, поклонники Меган и Гарри стали спорить и выдвигать теории, почему герцогиня так выразилась. Некоторые считают, что Маркл непросто живется в королевской семье, учитывая ее характер и нежелание находиться в рамках правил британского семейства.

К слову, накануне Меган Маркл и Кейт Миддлтон вновь подогрели слухи о вражде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram