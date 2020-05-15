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"Это не парик, а волосы": Павлу Зиброву на карантине пришлось изменить имидж

Артист признается, что стал похож на свою дочь Диану

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:31

Карантин продолжается уже почти два месяца, и все это время программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" показывает, как наши селебрити с пользой проводят время на самоизоляции. И хотя карантин понемногу уже ослабляют, в Киеве и по всей Украине начали работу летние площадки кафе и ресторанов, парикмахерские, но многие из звезд придерживаются принципов самоизоляции. Вот, например, украинский певец Павел Зибров – он пока в парикмахерскую ни ногой.

Певец Павел Зибров
Певец Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Кажется, это первое видео в рубрике "Звезда на карантине", записанное просто в ванной: "Посмотрите, какие волосы у меня девичьи! Это не парик – это волосы Павла Зиброва".

Изменение имиджа неожиданное, но Павел Николаевич от него в восторге. Говорит, теперь он на дочь свою стал похож: "Чем не Диана, посмотрите!"

Что ж, вполне возможно, этот карантин нас изменит несколько больше, чем мы на то рассчитывали. Но мы не жалуемся, мы с интересом ждем – что же будет дальше? И от усов до звездной бороды – а как проводит время на карантине Виталий Козловский? Артист уже поделился своим лайфхаком, как накачать пресс во время карантина в домашних условиях.

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