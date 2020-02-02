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"Это неправда": Владимир Остапчук отрицает свои измены жене

Ведущий озвучил свою версию развода с Еленой Войченко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:27
Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

Ведущий Владимир Остапчук, который накануне эмоционально прокомментировал интервью экс-супруги Елены Войченко, рассказал свою версию развода. Шоумена удивило решение Елены вынести семейные ссоры на всеобщее обозрение, поэтому Владимир осмелился сделать публичное заявление со своей стороны.

Елена Войченко назвала причину разрыва с Владимиром Остапчуком – видео:

В интервью Кате Осадчей Остапчук признался, что они с Еленой поняли, что их семейная жизнь не ладится, когда начали очень сильно ссориться.

"Самое страшное в этой ситуации то, что мы начали это делать перед нашими детьми. Лучше оставаться взрослыми и любящими родителями, чем травмировать психику маленьких детей. Я не выносил эту историю исключительно из-за того, чтобы как раз обезопасить детей", – рассказал ведущий.

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По словам Остапчука, основанием для ссор в их семье была его работа.

"Не скажу, что я так поздно возвращался домой, в 11 часов, но это были связанные с этим моменты, потому что я жил в разных странах: "А почему ты сейчас не взял трубку, а я тебе звонила, а ты то не сделал", – и так люди зацепляются. Но это точно не связано с другими женщинами или мужчинами", – заверил Владимир.

Точку же в отношениях поставили оба: "Мы говорили на повышенных тонах. Я не помню дословно, но было сказано так, что: "Ну все, это уже конец, тогда я собираю вещи и ухожу", Елена сказала: "Хорошо, я тебе соберу вещи сама".

Елена Войченко и Владимир Остапчук
Елена Войченко и Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что экс-супруга Владимира – Елена Войченко в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" рассказала, что реальной причиной развода стали многочисленные измены мужа. Впрочем, ведущий твердо ответил, что это ложь.

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"Это неправда. Я, кстати, знаю почему Елена решила дать это интервью и именно в таком ключе. Я ее даже понимаю. В ней сейчас говорят эмоции, обида, потому что мы с 17 лет вместе и сейчас, последние пять месяцев, она, видимо, не может привыкнуть к новому статусу. Но на самом деле не нужно здесь искать какую-то сенсацию, шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на "Танцах". Мы десятки раз пытались склеить этот брак, но можно склеить горшок, а когда пепел – ты уже никогда его не склеишь", – признался знаменитость.

Владимир Остапчук и Елена Войченко
Владимир Остапчук и Елена Войченко
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

По словам ведущей программы Екатерины Осадчей, за 12 лет брака Владимир уже уходил из семьи. Произошло это накануне рождения второго ребенка, еще до того, как Елена забеременела. Осадчая заявила, что много кто знает, что Остапчук уходил из семьи именно к другой женщине, потом вернулся и пара пыталась склеить семью рождением сына Эвана.

"Я не уходил к другой женщине. Это было после "Евровидения", был момент, когда мы очень сильно поссорились. Я хочу отдать должное Елене, что когда я два или три недели пожил отдельно, я подчеркиваю, отдельно, не в другой семье, семье с женщиной, она всяческими методами говорила: "Ну давай попробуем, посмотри, у нас прекрасная дочь, у нас все получится".

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Остапчук не участвует в жизни детей.

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