Это неслыханно: Сергей Полунин опубликовал новый снимок в поддержку Путина

Танцовщик открыто говорит о своей любви к Путину и России

Сергей Полунин. Фото: instagram.com/sergeipolunin

Украинский танцовщик Сергей Полунин продолжает шокировать своими постами и опубликованными снимками в сети. Так, недавно появилось новое фото, на котором артист демонстрирует вытатуированного Путина у себя на груди.

Теперь же артист балета еще раз подтвердил свою позицию в отношении поддержки и любви к России. Полунин написал скандальную публикацию и продемонстрировал татуировку на груди с изображением главы Кремля Владимира Путина, а на правой руке – герб России.

На снимке танцовщик признается в поддержке страны-агрессора.

Сергей Полунин Фото: instagram.com/sergeipolunin

"Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло!!! Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все", – написал Сергей Полунин Второе фото из публикации – цитата Мартина Лютера Кинга: "Тот, кто принимает зло без сопротивления – становится его пособником". Отметим, что татуировки в виде гербой Украины и России были давно у танцовщика.

Напомним, ранее на своей странице в Instagram танцор воспел оду президенту России Владимиру Путину в свой день рождения с пожеланиями направить все добрые слова именно президенту РФ, отметив, что видит в Путине "свет". Кроме того, журналисты дозвонились не тому Сергею Полунину, пытаясь получить комментарий по поводу неоднозначного поведения украинского танцора балета.