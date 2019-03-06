"Это невозможно принять": Шеннен Доэрти прокомментировала смерть Люка Перри

В сериале "Беверли-Хиллз 90210" Шеннен Доэрти и Люк Перри сыграли влюбленную пару

Шеннен Доэрти и Люк Перри Фото: Getty Images

4 марта стало известно о смерти Люка Перри. Голливудский актер, сыгравший в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210", умер в 52 года в результате обширного инсульта. 28 февраля Люка Перри срочно госпитализировали и поместили в искусственную кому из-за "массированного" инсульта, однако спасти актера медикам не удалось.

В то, что Люк Перри умер, отказываются верить многие знаменитости и поклонники. Коллега актера по сериалу "Беверли-Хиллз 90210" Шеннен Доэрти, которая борется с раком, эмоционально прокомментировала смерть Люка Перри. К слову, в сериале они сыграли влюбленную пару.

"Телефонный звонок опустошил меня. Я борюсь с этой потерей, и мне тяжело совладать со своими мыслями. Но мое сердце обращается к его семье и друзьям, которые были благословлены его светом в их (и моей) жизни. Принять это невозможно прямо сейчас", – призналась Шеннен.

"Беверли-Хиллз 90210" Фото: YouTube

Отметим, когда Люка Перри госпитализировали, Шеннен Доэрти тоже поддержала его: "Мой друг. Держу тебя крепко и даю тебе силы. Ты это заслужил".

В момент смерти рядом с Люком Перри находились его родные и близкие, которые уже прокомментировали потерю и сообщили, что больше подробностей не будет.

Примечательно, что накануне смерти Люка Перри компания Fox анонсировала перезапуск сериала "Беверли-Хиллз 90210", где актер должен был сыграть своего персонажа – Дилана.

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