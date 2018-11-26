Это очень чувственно: Екатерина Кухар станцевала с мужем на "Танцах со звездами"

Звезды балета представили нежный номер под выступление Веры Кекелии и Романа Дуды

Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: instagram.com/tanci1plus1

Сегодня, 25 ноября, во время суперфинала проекта "Танцы со звездами", во время которого Екатерина Кухар не сдержала эмоций по отношению к Иракли Макацария, зрителей шоу ждал сюрприз. Так, в прямом эфире своим выступлением порадовали сразу две супружеские пары.

Финалисты проекта "Голос страны", супруги Вера Кекелия и Роман Дуда представили лирическую украиноязычную дуэтную композицию "Тобі".

Вера Кекелия и Роман Дуда Фото: instagram.com/tanci1plus1

Под этот романтический трек прима-балерина Екатерина Кухар станцевала вместе со своим мужем, премьером Национального Академического театра Оперы и Балета Украины Александром Стояновым.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Фото: instagram.com/tanci1plus1

Своим выступлением знаменитости довели присутствующих в зале до слез, а у некоторых бегали мурашки по коже.

Отметим, что уже совсем скоро станет известно имя победителя шоу "Танцы со звездами". За победу в финале борются три пары – Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец. К слову, ранее Екатерина Кухар призналась, что в восторге от танцев Иракли и призналась, что горячий грузинский парень похитил ее сердце.