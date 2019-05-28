Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и другие дети королевской семьи Великобритании в забавном ролике

Правнуки королевы Елизаветы II

Королевская семья Великобритании с каждым годом пополняется. Недавно стали родителями герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл. У пары родился мальчик, которому дали имя Арчи.

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают уже троих детей: 5-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и годовалого принца Луи.

К слову, в честь дня рождения Шарлотты в сети появились ее новые снимки. Многие отмечают, что девочка очень похожа на свою прабабушку – королеву Елизавету ІІ.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Дети королевской семьи, несмотря на высокий статус в обществе, не перестают быть детьми, и часто ведут себя соответственно – дурачатся и капризничают. К примеру, на свадьбе принцессы Евгении маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта радостно позировали фотографам, а их отличное настроение не смог испортить даже сильный ветер, из-за которого они чуть не упали на ступеньках часовни.

Кроме того, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке во время церемонии принц Джордж не смог сдержать смеха, когда его кузина Саванна Филиппс корчила рожицы.

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