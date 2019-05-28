Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и другие дети королевской семьи Великобритании в забавном ролике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01

Правнуки королевы Елизаветы II

Королевская семья Великобритании с каждым годом пополняется. Недавно стали родителями герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл. У пары родился мальчик, которому дали имя Арчи. 

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают уже троих детей: 5-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и годовалого принца Луи.

К слову, в честь дня рождения Шарлотты в сети появились ее новые снимки. Многие отмечают, что девочка очень похожа на свою прабабушку – королеву Елизавету ІІ.

Принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта
Фото: Getty Images

Дети королевской семьи, несмотря на высокий статус в обществе, не перестают быть детьми, и часто ведут себя соответственно – дурачатся и капризничают. К примеру, на свадьбе принцессы Евгении маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта радостно позировали фотографам, а их отличное настроение не смог испортить даже сильный ветер, из-за которого они чуть не упали на ступеньках часовни. 

Кроме того, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке во время церемонии принц Джордж не смог сдержать смеха, когда его кузина Саванна Филиппс корчила рожицы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Зефирная нежность: праздничный наряд Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада В честь первенца Меган Маркл и принца Гарри назвали особый вид цветов Кейт Миддлтон чуть не нарушила этикет при Елизавете II, представляя ей свой проект Племянница Елизаветы ІІ вышла замуж: первые официальные фото
Елизавета II Кейт Миддлтон принц Уильям принц Джордж королевская семья принцесса Шарлотта
Реклама

Новости партнеров

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Музыкантам в Ташкенте заплатили $ 35 000
Музыкантам в Ташкенте заплатили $ 35 000
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Популярные статьи

Сегодня, 11:07Стиль

Королева бала: какое платье выбрать на выпускной 2019

Сегодня, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам нужно приложить немного усилий, а Рыбам повезет в любви

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

26 маяТехно

Windows 10 лишилась полезных функций: обзор проблем

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

Новости партнеров

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Повалий перекроила себя до неузнаваемости:
Повалий перекроила себя до неузнаваемости: "пластика на пластике"
5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно
5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь