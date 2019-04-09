Это официально: Мадонна выступит на "Евровидении 2019"

Стало известно, какой гонорар получит Мадонна за выступление на конкурсе

Мадонна выступит на "Евровидении 2019" Фото: Getty Images

"Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. Информация о том, что на Международном конкурсе выступит всемирно известная певица Мадонна, появилась давно, однако только 8 апреля подтвердилась официально. Новость появилась на сайте "Евровидения 2019" со ссылкой на израильскую телекомпанию KAN.

Уже известно, что Мадонна выступит в качестве приглашенной звезды в гранд-финале "Евровидения 2019" – 18 мая. Мадонна исполнит две песни, включая первый сингл из будущего 14-го студийного альбома, выход которого ожидается этим летом.

Сцена "Евровидения 2019" Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Кроме того, озвучен гонорар Мадонны за выступление на "Евровидении 2019" – 1,35 миллиона долларов США. Его обеспечит израильско-канадский еврейский миллиардер Сильван Адамс.

Отметим, с Израилем у Мадонны особая связь: в 2004 году она приняла еврейское имя Эстер, а в 2012-м решила начать свое мировое турне в Тель-Авиве.

К слову, Мадонна – не первая всемирно известная американская певица, появившаяся на сцене "Евровидения". Джастин Тимберлейк выступил в качестве приглашенного артиста на "Евровидении 2016" в Стокгольме со своим хитом "Can't Stop The Feeling".

Ранее мы писали, что определен порядок выступлений участников "Евровидения 2019".

Смотрите видео о том, что в украинский прокат выйдет лента о Мадонне:

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