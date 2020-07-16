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Это официально: рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст идет в президенты США

Сегодня, 17:38

Партия артиста будет называться "Вечеринка в честь дня рождения"

Известный американский рэпер и супруг светской львицы Ким Кардашьян Канье Уэст будет баллотироваться в президенты. Артист подал заявку на участие в президентских выборах. И если ранее Канье только заявлял о своих намерениях, то сейчас все официально.

Соответствующая Форма №1 появилась на сайте Федеральной избирательной комиссии США. Канье будет баллотироваться от комитета "Канье-2020".

Заявление Канье

Более того, партия рэпера будет иметь название BDY. Эта английская аббревиатура расшифровывается, как "вечеринка в честь дня рождения". Объясняется это все тем, что ранее Уэст заявлял, что его победа на выборах будет воспринята народом, как "всеобщий день рождения".

"Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", – написал ранее в своем Twitter Канье Уэст.

Почему Канье Уэст отстал от моды – смотреть видео:

Ранее мы сообщали, что Ким Кардашьян и Канье Уэст угрожают своему бывшему телохранителю.

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