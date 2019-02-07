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Это официально: Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на "Евровидении"

Певец представлял Россию в 2016 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:51
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Фото: Instagram

Российский певец Сергей Лазарев, которого заподозрили в романе с Ани Лорак, представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение 2019". Информацию подтвердил сам артист в своем микроблоге.

"Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае", – написал Лазарев.

Скриншот из соцсети

Стоит отметить, что слухи о том, что на "Евровидение" поедет именно он ходили уже давно.

Кроме того, Сергей Лазарев уже представлял Россию на песенном конкурсе  в 2016 году в Стокгольме и занял тогда 3-е место с композицией You Are the Only One ("Ты – единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.

Напомним, в прошлом году Сергей Лазарев высказался в поддержку Юлии Самойловой и желал ей удачи.

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Источник: Сегодня
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