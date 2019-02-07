Это официально: Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на "Евровидении"
Певец представлял Россию в 2016 году
Российский певец Сергей Лазарев, которого заподозрили в романе с Ани Лорак, представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение 2019". Информацию подтвердил сам артист в своем микроблоге.
"Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае", – написал Лазарев.
Стоит отметить, что слухи о том, что на "Евровидение" поедет именно он ходили уже давно.
Кроме того, Сергей Лазарев уже представлял Россию на песенном конкурсе в 2016 году в Стокгольме и занял тогда 3-е место с композицией You Are the Only One ("Ты – единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.
Напомним, в прошлом году Сергей Лазарев высказался в поддержку Юлии Самойловой и желал ей удачи.
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Источник: Сегодня