Это официально: стало известно, будет ли продолжение у сериала "Друзья"

Сценаристка сериала призналась, что людям хочется смотреть что-то легкое

Сериал "Друзья" Фото: YouTube

Информация о том, что легендарный сериал "Друзья", который пока показывают на сервисе Netflix, появлялась давно. Но все точки над "і" решила поставить сценаристка и одна из создателей ситкома Марта Кауфманн. В интервью журналу The Rolling Stone она призналась, что продолжение сериала никто не будет снимать и на это есть ряд причин.

Сценаристка понимает, что все поклонники сериала ждут его продолжения и воссоединения Росса, Рэйчел, Моники, Чендлера, Фиби и Джоуи. Марта Кауфманн отметила, что "Друзья" – это шоу-антистресс и поэтому такие популярные.

"Сейчас трудные времена, и людям хочется смотреть что-то легкое, а не тяжелые сериалы с негативным контекстом. Друзья – теплый и уютный сериал, где все персонажи любят друг друга. Так почему бы не любить это шоу?", – добавила она. Однако, продолжения этой истории не будет.

"Во‑первых, сериал рассказывает о том периоде в жизни, когда твои друзья – это твоя семья. Увы, но это время прошло. Да, мы можем снова собрать всех актеров в одном кадре, но это уже будет совершенно не то — в этом не будет души и какой-то изюминки", – сказала Кауфманн.

Кроме того, сценаристка не видит смысла в продолжении "Друзей", если шоу спустя много лет хотят пересматривать и даже выучив реплики героев не перестают смеяться над вечно актуальными шутками.

Напомним, ранее сериал "Друзья" превратили в мюзикл. А недавно звезды сериала встретились на популярном телешоу.

Кстати, 18 марта в 20:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера медицинского комедийного сериала "Швидка".

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