"Это профессия мечты": MONATIK рассказал, как совмещает работу и отцовство

Артист также признался, почему не показывает своих детей фанатам

MONATIK с сыновьями Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK, который недавно посвятил своей жене трогательный стих, откровенно рассказал о гастрольной жизни, и о том, как ему удается совмещать работу с отцовством. Самый успешный украинский артист признается, что ждет того момента, когда его сыновья попросят показать их в Instagram.

О том, где этим летом отдыхал MONATIK с семьей, смотрите в сюжете:

Дима Монатик говорит, что совмещать работу и семью для него легко, даже несмотря на загруженный график.

"Детей и жену конечно вижу, несмотря на тяжелый гастрольный график. Жена частенько ездит со мной в тур. Я очень долго шел к этому, поэтому каждую минуту я наслаждаюсь. Да, я частенько скучаю по семье, поэтому стараюсь как можно чаще всех брать с собой в тур. Вообще, я не устаю ни физически, ни морально, потому что это профессия мечты", – поделился музыкант в интервью с Катей Осадчей.

INSTAGRAM

Говоря о социальных сетях, MONATIK утверждает, что покажет своих сыновей поклонникам лишь тогда, когда дети сами захотят этого.

"Я горжусь тем, что у меня два сына. Я чрезвычайно их люблю, они меня радуют. Платон младший, Данил на год старше него. Жду тот момент, когда они мне скажут: "Папа, а что тебе мешает с нами выставить фотографию в Instagram". Я скажу: "Так, все, я понял, если вы этого хотите – вперед", – добавил он.

Ранее жена Монатика Ирина Демичева показала фигуру в купальнике в яркой фотосессии с экс-женой Потапа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram