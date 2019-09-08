Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Это профессия мечты": MONATIK рассказал, как совмещает работу и отцовство

Артист также признался, почему не показывает своих детей фанатам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
MONATIK с сыновьями
MONATIK с сыновьями
Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK, который недавно посвятил своей жене трогательный стих, откровенно рассказал о гастрольной жизни, и о том, как ему удается совмещать работу с отцовством. Самый успешный украинский артист признается, что ждет того момента, когда его сыновья попросят показать их в Instagram.

О том, где этим летом отдыхал MONATIK с семьей, смотрите в сюжете:

Дима Монатик говорит, что совмещать работу и семью для него легко, даже несмотря на загруженный график.

"Детей и жену конечно вижу, несмотря на тяжелый гастрольный график. Жена частенько ездит со мной в тур. Я очень долго шел к этому, поэтому каждую минуту я наслаждаюсь. Да, я частенько скучаю по семье, поэтому стараюсь как можно чаще всех брать с собой в тур. Вообще, я не устаю ни физически, ни морально, потому что это профессия мечты", – поделился музыкант в интервью с Катей Осадчей.

INSTAGRAM

Говоря о социальных сетях, MONATIK утверждает, что покажет своих сыновей поклонникам лишь тогда, когда дети сами захотят этого.

"Я горжусь тем, что у меня два сына. Я чрезвычайно их люблю, они меня радуют. Платон младший, Данил на год старше него. Жду тот момент, когда они мне скажут: "Папа, а что тебе мешает с нами выставить фотографию в Instagram". Я скажу: "Так, все, я понял, если вы этого хотите – вперед", – добавил он.

Ранее жена Монатика Ирина Демичева показала фигуру в купальнике в яркой фотосессии с экс-женой Потапа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Сексвоспитание: как украинские звезды отвечают на "неудобные" вопросы детей 15-летняя дочь Маши Ефросининой рассказала о новом увлечении Поразительное сходство! Дочь Миллы Йовович дебютировала как модель
дмитрий монатик MONATIK дети звезд
Реклама

Новости партнеров

У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:25Техно

Хуже iPhone 7: флагман Nokia 9 PureView провалил тест на качество

6 сентябряШоу-бизнес

Эпатажная MARUV показала редкий снимок с мужем

6 сентябряШоу-бизнес

Зеленские отмечают годовщину свадьбы: в сети появились архивные фото

6 сентябряFun

Невесту высмеяли в сети из-за слишком толстых рук: фото

6 сентябряTravel

Рейсы из Киева отменяются: известная авиакомпания объявила о банкротстве

6 сентябряFun

Катающийся на черепахе кот попал на видео

6 сентябряШоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Елизавету ІІ – СМИ

6 сентябряПсихология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

5 сентябряШоу-бизнес

Бывшая жена Виктора Павлика удалила скандальный пост и призналась, что ее запугали

5 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 сентябряСтиль

Королевский выход в школу: какой наряд выбрала Кейт Миддлтон

5 сентябряШоу-бизнес

О сокровенном: Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о смерти мужа

5 сентябряАфиша

Рано попрощались: Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel

5 сентябряТехно

Apple iPhone 11: раскрыты все секреты смартфона

Новости партнеров

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Секреты молодости и привлекательности японок
Секреты молодости и привлекательности японок
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
10 интереснейших фактов о кофе
10 интереснейших фактов о кофе