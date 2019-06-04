"Это расизм": Приянка Чопра вступилась за Меган Маркл

Актриса и модель уверена, что герцогиня стала жертвой расизма

Приянка Чопра Фото: Getty Images

Индийская модель, актриса и близкая подруга герцогини Сассекской Меган Маркл – Приянка Чопра, которая недавно рассказала о своей свадьбе с Ником Джонасом, встала на защиту новоиспеченной мамы. 36-летняя Приянка Чопра отметила, что Меган травят и обсуждают из-за того, что она не британка.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл не понравился ремонт в новой резиденции:

Приянка Чопра в своем недавнем интервью для издания The Sunday Times подняла немало тем, в список которых попало обсуждение слухов о ее близкой подруге Меган Маркл.

По ее мнению, о Меган плетут интриги и изображают в плохом свете только потому, что она – женщина, которая представляет две расы, смогла стать частью королевской семьи Великобритании.

"Это расизм, несомненно. Но если кто-то может справиться с этим, то это Меган... Красота Мэг в том, что она осталась собой, пройдя через все это", – сказала Приянка Чопра о своей подруге.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Также она добавила, что экс-актриса сохранила все свои положительные качества характера даже после того, как стала герцогиней, и она с уверенностью может об этом утверждать, потому что была знакома с Меган еще задолго до ее свадьбы с принцем Гарри.

Стоит отметить, что Джордж Клуни, который также находится в близких отношениях с герцогами Сассекскими, также встал на защиту новоиспеченной мамочки несколько месяцев назад.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что капризной герцогине не понравился ремонт в новой резиденции. Отметим, на эти работы из государственного бюджета было потрачено 3 млн долларов.

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