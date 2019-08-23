"Это тюрьма": Камалия попала в скандал

Певицу раскритиковали за купание с дельфинами

Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия отдыхает в Турции с детьми. Звезда весело проводит время и делится снимками с поклонниками. Однако не все позитивно отреагировали на некоторые кадры Камалии.

Так, певица опубликовала несколько фотографий с дочерьми, где они купаются вместе с дельфинами. Но вместо лайков, артистка получила огромную порцию негативных комментариев пользователей сети, которые встали на защиту дельфинов.

"... Дельфинарий – это тюрьма для дельфинов... они и половины жизни не проживают в таких условиях... их воруют маленькими с моря у матерей, затем жестко тренируют, и потом они умирают, так никогда и не пожив на свободе...", – пишут подписчики.

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Примечательно, что с некоторыми подписчиками певица вступила в дискуссию.

"... К сожалению, в каждом бизнесе есть доля несправедливости по отношению к другим людям, животным, природе. Надеюсь, это исправится в ближайшее время", – ответила Камалия.

Ранее мы также писали, что Камалия поделилась редким фото с отцом. А до этого в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Камалия рассказала о тяжелом детстве с отцом-садистом. Оказалась, что мужчина избивал маму, когда артистка была маленькой.

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