Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Это тюрьма": Камалия попала в скандал

Певицу раскритиковали за купание с дельфинами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:52
Камалия
Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия отдыхает в Турции с детьми. Звезда весело проводит время и делится снимками с поклонниками. Однако не все позитивно отреагировали на некоторые кадры Камалии.

Так, певица опубликовала несколько фотографий с дочерьми, где они купаются вместе с дельфинами. Но вместо лайков, артистка получила огромную порцию негативных комментариев пользователей сети, которые встали на защиту дельфинов.

"... Дельфинарий – это тюрьма для дельфинов... они и половины жизни не проживают в таких условиях... их воруют маленькими с моря у матерей, затем жестко тренируют, и потом они умирают, так никогда и не пожив на свободе...", – пишут подписчики.

INSTAGRAM

Примечательно, что с некоторыми подписчиками певица вступила в дискуссию.

"... К сожалению, в каждом бизнесе есть доля несправедливости по отношению к другим людям, животным, природе. Надеюсь, это исправится в ближайшее время", – ответила Камалия.

Ранее мы также писали, что Камалия поделилась редким фото с отцом. А до этого  в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Камалия рассказала о тяжелом детстве с отцом-садистом. Оказалась, что мужчина избивал маму, когда артистка была маленькой. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам отца: фото Екатерина Кухар рассказала о страшном инциденте на отдыхе Точная копия мамы! Дочка Елены Кравец очаровала новой фотосессией
дельфинарий дети звезд отдых звезд Камалия
Реклама

Новости партнеров

Наташа Королева и Тарзан сыграли еще одну свадьбу (фото)
Наташа Королева и Тарзан сыграли еще одну свадьбу (фото)
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Чем так полезна для здоровья калина
Чем так полезна для здоровья калина

Популярные статьи

Сегодня, 10:13Fun

Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос

Сегодня, 09:34Шоу-бизнес

Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам отца: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 23 августа: все знаки зодиака

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

Вчера, 10:26Fun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

21 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 августаШоу-бизнес

Точная копия мамы! Дочка Елены Кравец очаровала новой фотосессией

21 августаFun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

21 августаШоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

21 августаШоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

21 августаTravel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

21 августаШоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаШоу-бизнес

"Семья": экс-супруг Ани Лорак показал новое фото возлюбленной

Новости партнеров

Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?
Обзор Nokia 6: HMD наконец смогла?
Удачная компактная ванная в экзотическом стиле
Удачная компактная ванная в экзотическом стиле
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей