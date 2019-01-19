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Это ужасно: Хайди Клум снялась в фотосессии со змеями

Модель решила разнообразить унылые студийные будни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Хайди Клум Фото: Getty
Хайди Клум
Фото: Getty

Немецкая модель Хайди Клум, которая на минувшей церемонии вручения премии "Золотой глобус" прилюдно целовалась со своим женихом Томом Каулицем, опубликовала у себя в Instagram шокирующие ролики.

На новых видео модель, по всей видимости, запечатлена во время одной из фотосессий. На ней надет кружевной бюстгальтер и черный цилиндр. Однако внимание привлекают змеи, медленно ползающие по телу Хайди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отдать дань ее мужеству и терпению, поскольку Клум еще и пытается улыбаться в то время, как ее шею и плечи оплетают разноцветные гады.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Мне понравилось проводить день с этими красивыми змеями", – подписала один из постов Хайди, а поклонники активно восторгались ее мужеством.

Напомним, парочка Клум и Каулиц недавно объявила о своей помолвке, а их выход на "Золотом глобусе" стал первым появлением Хайди и Тома вместе в качестве жениха и невесты. На красной дорожке они буквально светились от счастья и с радостью позировали фотографам. Для мероприятия Клум выбрала шикарное вечернее платье с глубоким декольте от филиппинско-американского модельера Monique Lhuillier. Том облачился в элегантный смокинг с бабочкой.

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Источник: Сегодня
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