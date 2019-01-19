Это ужасно: Хайди Клум снялась в фотосессии со змеями

Модель решила разнообразить унылые студийные будни

Хайди Клум Фото: Getty

Немецкая модель Хайди Клум, которая на минувшей церемонии вручения премии "Золотой глобус" прилюдно целовалась со своим женихом Томом Каулицем, опубликовала у себя в Instagram шокирующие ролики.

На новых видео модель, по всей видимости, запечатлена во время одной из фотосессий. На ней надет кружевной бюстгальтер и черный цилиндр. Однако внимание привлекают змеи, медленно ползающие по телу Хайди.

Стоит отдать дань ее мужеству и терпению, поскольку Клум еще и пытается улыбаться в то время, как ее шею и плечи оплетают разноцветные гады.

"Мне понравилось проводить день с этими красивыми змеями", – подписала один из постов Хайди, а поклонники активно восторгались ее мужеством.

Напомним, парочка Клум и Каулиц недавно объявила о своей помолвке, а их выход на "Золотом глобусе" стал первым появлением Хайди и Тома вместе в качестве жениха и невесты. На красной дорожке они буквально светились от счастья и с радостью позировали фотографам. Для мероприятия Клум выбрала шикарное вечернее платье с глубоким декольте от филиппинско-американского модельера Monique Lhuillier. Том облачился в элегантный смокинг с бабочкой.