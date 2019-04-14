"Это уже слишком": LOBODA шокировала сеть откровенным кадром

Светлана Лобода решила привлечь внимание к выходу нового клипа необычным способом

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая накануне похвасталась стильным нарядом в пиджаке Gucci за 78 тысяч гривен, вновь шокировала своих поклонников. В Instagram звезда опубликовала "голое" фото, таким образом анонсировав выход нового клипа.

В кадре Лобода позирует без верхней одежды, оголив грудь. Шею певицы украшают несколько цепочек, а в руке она держит крупные серьги.

"Готова к новому клипу. На какую песню?)", – написала Света в публикации. Фолловеры практически единогласно потребовали от артистки видео на ее хит "Пуля-дура". Однако некоторые из комментаторов обвинили Лободу в излишней откровенности. "Ужасное фото", "Какой ужас", "Света, это уже слишком", "Кошмар, как пошло!", – пишут пользователи сети.

К слову, ранее поклонники LOBODA заподозрили, что звезда использует "фотошоп". Якобы на одном из снимков Света выглядит слишком неестественно.

Недавно мы также писали, что Тилль Линдеманн неоднозначно прокомментировал роман со Светланой Лободой.

В этом видео узнайте, сколько стоит выступление LOBODA:

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