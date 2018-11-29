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"Это ванна, не гроб": Виталий Козловский поделился странным фото среди роз

 Артист показал, куда девает цветы, которые ему дарят после концерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovskiy
Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Украинский певец Виталий Козловский, который задал поклонницам пикантный вопрос, поделился с подписчиками своего Instagram странной фотографией. Артист запостил снимок, на котором изображен в ванной, полной роз.

Как объяснил Козловский, таким образом он решил ответить на вопрос фанатов, куда же он девает то огромное количество цветов, которое ему дарят на концертах. Также исполнитель проявил незаурядное чувство юмора. "Что вы делаете со всеми цветами, которые дарят вам на концертах?". – Я в них купаюсь!". Это ванна, не гроб. Нет унынию!" – прокомментировал фото Виталий и сопроводил хештегами #гедонизм #черпаюсилы

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Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Поклонники Козловского разделились во мнениях. Одни оценили шутку кумира: "Ну это шикарно, прям оригинально", "Виталь, реально, как в гробу... Но, главное, чувство юмора на высоте", "Ванна народной любви", – пишут фолловеры.

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Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Другие же признались, что увиденное нагнало на них ужас. "Похороны, ну точно!", "О боже, испугал", "Это гроб?", "Смотрится стремно. Вылазь!", "Красиво, конечно! Но... пугающе- жутковато", – комментируют фанаты.

Напомним, ранее обнаженный Виталий Козловский похвастался рельефами своего тела. Артист опубликовал в соцсети очередное "горячее" фото.

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Источник: "Сегодня"
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