Ева Лонгория полетела в Австралию с трехмесячным сыном

В Австралии проходят съемки фильма "Даша-путешественница", где снимается актриса

Ева Лонгория. Фото: Getty

43-летняя американская актриса Ева Лонгория стала мамой почти три месяца назад. Спустя совсем малое количество времени после родов звезда "Отчаянных домохозяек" решила окунуться с головой в работу. Актриса принимает активное участие в разных проектах, в том числе и в фильме "Даша-путешественница", съемки которого проходят и в Австралии, куда новоиспеченная мамочка отправилась с маленьким сыном Сантьяго.

В своем Instagram-аккаунте счастливая Ева опубликовала селфи из самолета, держа на руках сына.

Ева Лонгория с сыном. Фото: instagram.com/evalongoria

В комментариях подписчики актрисы отметили, что она "светится от счастья" и "отлично выглядит без макияжа". Отметим, что Ева родила сына 19 июня от своего супруга Хосе Бастона.

Напомним, Ева Лонгория впервые показала лицо сына. Актриса с малышом снялись для обложки журнала. Ранее Ева Лонгория показала фигуру после родов. К слову, она снова попала в объектив фотографа и своего друга Бернардо Дорала.