Несмотря на коронавирус: Ева Лонгория с мужем отпраздновали "льняную" свадьбу

Актриса показала, как можно отметить годовщину на самоизоляции

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория и ее муж Хосе Антонио Бастон отметили годовщину бракосочетания. Актриса показала, как прошел радостный день, опубликовав в своем Instagram видео с празднования "льняной" свадьбы.

Напомним, что недавно Ева Лонгория испугала поклонников фото с сыном из больницы. Позже выяснилось, что фото было сделано год назад.

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21 мая 2016 года Ева и Хосе поженились, а вчера звездные супруги отпраздновали четвертую годовщину свадьбы. Фотографиями и видео с праздника актриса поделилась с фанами в социальной сети.

"Четыре года назад в этот день я вышла замуж за этого замечательного мужчину. Добрейшая душа, которую я когда-либо знала. Спасибо, что ты лучший партнер в браке и в жизни. Пусть Бог продолжает благословлять наше путешествие вместе. Te amo amor de mi vida! С годовщиной", – написала Ева в посте.

INSTAGRAM

Отметим, что Лонгория и ее семья строго придерживаются самоизоляции, и все время находилась дома. Но ради годовщины супруги все же нарушили карантин, и пригласили к себе домой музыкантов.

INSTAGRAM

На видео можно наблюдать, как Ева и Хосе наслаждаются выступлением коллектива, а затем в кадре появляется их сын Сантьяго, которому, судя по всему, музыка понравилась больше всех.

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