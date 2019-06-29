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Ева Лонгория снялась для обложки глянца с годовалым сыном – фото

Звезда "Отчаянных домохозяек" показала подросшего малыша

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Ева Лонгория снялась для обложки глянца с годовалым сыном
Ева Лонгория снялась для обложки глянца с годовалым сыном
Фото: instagram.com/evalongoria

Звезда "Отчаянных домохозяек" актриса Ева Лонгория, которая в июне прошлого года родила первенца, снялась для обложки глянца с годовалым сыном. Звездная мама и ее малыш украсили выпуск популярного семейного журнала Parents.

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О первой фотосессии малыша Ева рассказала подписчикам в социальной сети. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с Сантьяго. Актриса держит сына на руках, в то время как он радостно улыбается, глядя в камеру. "Мы сделали это", – подписала публикацию Лонгория.

На странице издания также появился бэкстейдж со съемки, и сама обложка с Евой Лонгорией и маленьким Сантьяго.

Публикация от Parents (@parents)

Публикация от Parents (@parents)

В интервью для журнала актриса рассказала о том, как ей удается совмещать работу и заботу о ребенке. "Возвращаться к работе после родов было очень тяжело. Не так-то просто кормить ребенка в перерывах между съемками, сцеживать и постоянно чувствовать недосып. Секрет в том, чтобы не жалеть себя и не останавливаться, а просто продолжать выполнять свои обязанности", – признается звезда.

Напомним, что накануне Ева Лонгория ошеломила белым платьем Alberta Ferretti в Каннах.

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