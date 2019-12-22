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Ева Лонгория стала крестной мамой детей Бекхэмов: фото

Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэм крестили 14-летнего Круза и 8-летнюю Харпер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
Ева Лонгория и Виктория Бекхэм
Ева Лонгория и Виктория Бекхэм
Фото: Instagram

Дэвид и Виктория Бекхэм, которые летом отпраздновали годовщину со дня свадьбы, крестили своих детей – 14-летнего Круза и 8-летнюю Харпер. Их крестными родителями стали Ева Лонгория и Марк Энтони.

О казусе с фотографией Евы Лонгории смотрите в сюжете:

Крестины звездных детей прошли в Великобритании, неподалеку от родового имения Бекхэмов в городе Котсуолд. Первыми снимками с важного события поделилась на своей странице в Instagram Виктория Бекхэм.

INSTAGRAM

"Сегодня самый гордый день из всех. Наблюдаем за крещением Харпер и Круза перед нашими друзьями и семьей. Есть столько вещей, за которые нужно быть благодарными", – написала в Сети Виктория.

Крестными родителями младших детей Бекхэмов стали актриса Ева Лонгория и певец Марк Энтони.

Звезда "Отчаянных домохозяек" также запостила в социальной сети снимок со своими близкими. "Какая честь быть крестной мамой самой милой девочки в мире! Люблю тебя", – написала Лонгория.

INSTAGRAM

К слову, крестным отцом старших сыновей пары – 20-летнего Бруклина и 17-летнего Ромео – является 72-летний Элтон Джон.

Ранее Ева Лонгория снялась для обложки глянца со своим годовалым сыном.

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