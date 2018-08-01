Ева Лонгория впервые показала лицо сына

Актриса с малышом украсили обложку известного журнала

Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

43-летняя американская актриса Ева Лонгория и ее 50-летний супруг Хосе Бастон впервые стали родителями 19 июня этого года. У пары родился мальчик, которого назвали Сантьяго Энрике. Наконец-то поклонники смогли увидеть лицо малыша, ведь вместе с мамой он украсил обложку американского издания HOLA!

Автором фотосессии стал фотограф и друг Евы – Бернадо Дорал. На своей странице в Instagram Ева написала: "А вот и он! Сантьяго Энрике Бастон машет и передает всем привет! Благодаря USA Hola и Бернардо Доралу прошла эта замечательная фотосессия с моим новорожденным сыном".

Ева Лонгория Фото: instagram.com/evalongoria

Ранее Ева Лонгория показала фигуру после родов. К слову, она снова попала в объектив фотографа и своего друга Бернардо Дорала.

Не так давно Лонгория оправилась в путешествие и это впервые после рождения сына. На своей странице в Instagram звезда "Отчаянных домохозяек" опубликовала фото и короткие видео, на которых можно заметить яркие пейзажи, море и невероятные закаты. Кажется, Лонгория попала в райский уголок.