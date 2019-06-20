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Ева Лонгория трогательно поздравила сына с днем рождения

Первенцу актрисы исполнился год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Фото: instagram.com/evalongoria

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая всего год назад родила первенца, отмечает первый день рождения своего сына Сантьяго. До этого знаменитость часто публиковала фотографии ребенка на странице в Instagram, но не очень охотно показывала его лицо. 

Смотрите видео о возлюбленных Евы Лонгории:

В честь первого дня рождения Сантьяго Ева Лонгория посвятила ему трогательный пост в социальной сети и показала его лицо. Также звезда "Отчаянных домохозяек" в Instagram-stories опубликовала еще несколько снимков годовалого первенца. 

Сын Евы Лонгории Сантьяго Энрике Бастон
Фото: instagram.com/evalongoria
Сын Евы Лонгории Сантьяго Энрике Бастон
Фото: instagram.com/evalongoria
Сын Евы Лонгории Сантьяго Энрике Бастон
Фото: instagram.com/evalongoria
Сын Евы Лонгории Сантьяго Энрике Бастон
Фото: instagram.com/evalongoria
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"Когда это случилось? Моему ребенку год! Он больше не младенец, он уже ребенок! Прошедший год был лучшим в моей жизни. Просыпаться каждое утро и укладывать спать каждую ночь – это прекрасное создание было чем-то волшебным. Каждый его смех, его улыбка были настоящей радостью. Спасибо, что выбрал меня своей мамой. Я люблю тебя, мой любимый! С днем рождения, малыш Санти!", – трогательно написала Ева на своей странице. 

Ранее 44-летняя Ева Лонгория поделилась фото без макияжа, на котором позирует со своим сыном в домашней обстановке. В комментариях подписчики оставили Еве Лонгории множество комплиментов.

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