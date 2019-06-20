Ева Лонгория трогательно поздравила сына с днем рождения
Первенцу актрисы исполнился год
Голливудская актриса Ева Лонгория, которая всего год назад родила первенца, отмечает первый день рождения своего сына Сантьяго. До этого знаменитость часто публиковала фотографии ребенка на странице в Instagram, но не очень охотно показывала его лицо.
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В честь первого дня рождения Сантьяго Ева Лонгория посвятила ему трогательный пост в социальной сети и показала его лицо. Также звезда "Отчаянных домохозяек" в Instagram-stories опубликовала еще несколько снимков годовалого первенца.
"Когда это случилось? Моему ребенку год! Он больше не младенец, он уже ребенок! Прошедший год был лучшим в моей жизни. Просыпаться каждое утро и укладывать спать каждую ночь – это прекрасное создание было чем-то волшебным. Каждый его смех, его улыбка были настоящей радостью. Спасибо, что выбрал меня своей мамой. Я люблю тебя, мой любимый! С днем рождения, малыш Санти!", – трогательно написала Ева на своей странице.
Ранее 44-летняя Ева Лонгория поделилась фото без макияжа, на котором позирует со своим сыном в домашней обстановке. В комментариях подписчики оставили Еве Лонгории множество комплиментов.
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