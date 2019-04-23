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Ева Лонгория заметно похудела и похвасталась фигурой в купальнике

Актриса долгое время упорно работала над физической формой после родов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Фото: instagram.com/evalongoria

Знаменитая актриса Ева Лонгория впервые стала мамой в июне прошлого года. У Евы и ее супруга мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона родился сын, которого назвали Сантьяго Энрике Бастон. После родов она немного поправилась, что вполне нормально для всех женщин. Однако Ева не стала сдаваться и стала активно заниматься своей фигурой. На своей странице в Instagram она публиковала фото и видео из спортзала, а теперь пришло время показать всем результаты. 

Лонгория опубликовала два фото. На одном из них она позирует в широких брюках, на другом – в раздельном купальнике возле бассейна.

Ева Лонгория
Ева Лонгория
Фото: instagram.com/evalongoria

Поклонники Евы похвалили ее усилия и отметили, что выглядит она "просто прекрасно".

Ева Лонгория
Ева Лонгория
Фото: instagram.com/evalongoria

Ранее 44-летняя Ева Лонгория поделилась фото без макияжа, на котором позирует со своим сыном в домашней обстановке. В комментариях подписчики оставили Еве Лонгории множество комплиментов: "Вы очень милая", "Вы рождены, чтобы стать матерью", "Вы моя любовь".

О том, как Ева Лонгория праздновала 44-летие смотрите видео ниже:

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Источник: Сегодня
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