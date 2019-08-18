Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Актер студии "Квартал 95" трогательно поздравил супругу с днем рождения

Евгений Кошевой и женой Ксенией Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, чья дочь прошла в финал детского Евровидения 2019, трогательно поздравил свою супругу с днем рождения. На странице в Instagram комик опубликовал фотографию жены Ксении и признался ей в любви.

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Евгений не часто делится в сети кадрами с любимой, но сегодня решил посвятить Ксении целый пост. "С днем рождения. Люблю тебя", – лаконично подписал снимок Кошевой.

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К поздравлениям жены Евгения Кошевого также присоединились и поклонники комика. Фолловеры отметили красоту и женственность Ксении Кошевой.

Ранее Евгений Кошевой вспомнил, как сделал предложение своей жене. По словам актера, этот волнительный момент произошел в такси. "Я сделал предложение, когда мы ехали пьяные в такси на заднем сидении и целовались (смеется). Я – достаточно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес первый раз: "Давай поженимся", – рассказал Женя.

Недавно мы публиковали эксклюзивный материал о том, как Евгений Кошевой и Соня Плакидюк озвучивали героев мультфильма "Angry birds в кино 2".

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