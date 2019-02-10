Евгений Нищук об украинском фильме на "Берлинале": "У нас большая амбиция на успех"

Министр культуры Украины поделился своими мыслями о фильме "Гарет Джонс"

Евгений Нищук на фестивале "Берлинале 2019" Фото: "Сегодня"

В Германии стартовал 69-й Берлинский международный кинофестиваль – "Берлинале 2019". Украину в этом году представляет лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина". Всего в конкурсе 17 фильмов.

"Берлинале 2019" Фото: "Сегодня"

Эксклюзивные материалы с кинофестиваля "Берлинале 2019" смотрите в новостях "Сегодня". На месте события работает наш корреспондент Алла Чиж, которая пообщалась с министром культуры Украины Евгением Нищуком.

"Этот фильм очень качественный и у нас действительно большая амбиция на успех фильма на "Берлинале", – отметил министр культуры.

Отметим, что в основу киноленты взята реальная история журналиста Гарета Джонса, который первый из всех представителей западных СМИ рассказал о Голодоморе в Украине в 1930-х годах. В 1933 году мужчина отправился в СССР, а затем намеревался рассказать всему миру о сталинском режиме и его преступлениях. Однако на Западе решили не брать во внимание его рассказы, ведь неудобная для них правда была им не нужна.

Материал, который Гарет Джонс написал во время путешествия по Украине, впоследствии вдохновил Оруэлла на роман, который стал культовым, "Скотный двор". В главных ролях снимались Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул и Кеннет Кренем. Также в киноленте также сыграли украинские знаменитости Яков Ткаченко и Олег Драч.

Напомним, в здании театра на Потсдамской площади в Берлине собрались знаменитости, которые в течение недели будут соревноваться за право обладания статуэтками золотых и серебряных медведей. На красной дорожке фестиваля появились Тони Гаррн, Жюльет Бинош, Зои Казан, Энди Макдауэлл, Эмилия Шюле и многие другие.

Смотрите видео о "Берлинале 2019":

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