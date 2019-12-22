Женя Янович: "Для меня Новый год – это такой праздник, от которого я бы с удовольствием отказался"

Актер шоу "Мамахохотала" рассказал, почему не верит в магию новогодней ночи

Женя Янович Фото: пресс-служба

В конце декабря принято подводить итоги года и строить планы на следующий. Актер шоу "Мамахохотала"Женя Янович не верит в магию новогодней ночи, но каждый год подробно прописывает планы на следующие 365 дней. Евгений рассказал о самых интересных событиях в своей жизни за 2019, а также поделился, почему бы хотел отказаться от празднования Нового года.

Смотрите, как украинские звезды провели свой безумный новый год:

- Женя, что изменилось в твоей жизни в 2019 году?

- 2019 год в наше нестабильное время – стал для меня годом стабильности. Она появилась, и я стал задумываться над тем, что хватит быть мальчиком – пора становиться мужчиной. Плюс к этому считаю, что в 2019 году у меня появилось понимание того, что нужно обращать внимание не только на себя, но и думать про более глобальные вещи. Время задумываться о проблемах, которые появляются не только конкретно у меня, но и в социуме, в Украине.

- Как ты планируешь встречать 2020?

- Для меня Новый год – это такой праздник, от которого я бы с удовольствием отказался. Кроме того, что меняется цифра на календаре, больше ничего не происходит. Но у наших людей огромные ожидания от этой даты. Если вы 31 числа вели себя как не очень хороший человек, я не думаю, что вы себе скажете "все, с 1 января делаю не так", и что-то изменится. Просто нужно быть более систематичным, вот и все. Для меня неважно, где встречать, важно – с кем. И сейчас такой насыщенный график, что даже не успел задуматься над тем, что и где со мной будет происходить в ночь с 31 на 1 января.

Женя Янович Фото: пресс-служба

- Для тебя Новый год – любимый праздник?

- Я не люблю этот праздник, не считаю его чем-то особенным. Слишком много ожиданий от него и почти всегда они не оправдываются. Просто один из поводов провести время с близкими.

- Что лично для тебя является незаменимым атрибутом празднования Нового года?

- Суматоха! Когда ты бегаешь, не понимая куда, но все успеваешь. Докупаешь подарки и хочешь успеть в последнюю секунду. Вот это ощущение, когда нужно успеть все и является самым незаменимым атрибутом.

- Какой была твоя самая эпичная встреча Нового года?

- Это было празднование, которое началось 28 декабря. Мы, будучи студентами, поехали на квартиру к знакомой. У нее тогда родители уехали на неделю. И мы хотели провести вечер в компании и хорошо погулять. Но наши гуляния затянулись до 2 января. За это время мы успели сдать обратно в магазин электроники модем, потому что нам нужно было за что-то покупать алкоголь. Мы разбили унитаз. И 31 декабря ездили покупать новый, чтобы поставить его до приезда родителей. Мы делали все, что, видимо, в свои 28 я сейчас бы не смог сделать. Это было действительно эпично, потому что ты не задумывался где и как ты. Ты спал без своих биологических ритмов по 2 часа в сутки. Мы просыпались, продолжали гулять и снова засыпали. И за полтора часа до празднования Нового года мы поняли, что нужно привести себя в норму и встречать Новый год красивыми. Но у нас не было никакого желания, потому что после трех дней треша, мы уже были максимально выжатыми. Хотя это было клево!

Женя Янович Фото: пресс-служба

- Расскажи о своем крупнейшем факапе 2019-го?

- Знаете, я как каждый человек ставлю себе определенные цели в год. И очень символично, что в вопросе есть слово "факап", потому что это и есть ответ. Я себе каждый год обещаю, что буду заниматься хорошим изучением английского языка, но ни разу этого так и не произошло. На 2020 год я снова поставлю себе эту цель, но получиться ли ее достичь I don`t know.

- Ты веришь в то, что с 1 января реально начать жить с чистого листа?

- Пожалуй, если вы очень сильный и волевой человек – это реально. Но как я уже говорил, ко всему надо подходить систематически. И если вы просто так 31 декабря подумали, что нужно все поменять в своей жизни, сразу этого не произойдет, нужно время. 1 января вы, конечно, можете начать меняться, но главное, чтобы через неделю, через две, если не будете видеть первых видимых результатов, вы не сдались. Потому что для действительно хороших достижений нужен гораздо больший промежуток времени. Главное, чтобы вы не отказались от своих целей, которые вы ставите, или от ваших попыток изменить свою жизнь.

Женя Янович Фото: пресс-служба

- Ты составляешь итоги года и планы на Новый год?

- Составляю. Я уже третий год подряд заполняю огромный такой протокол на 20 страниц, там очень много нужно всего заполнять. В этом году нужно подвести итог 2019 и спланировать 2020. Там есть много сфер, начиная от карьеры, заканчивая личной жизнью. Раньше я подходил к этому неконкретно, я не ставил четких целей. Все было абстрактно: стать лучшим человеком и следить за здоровьем. Но я понял, что без конкретных целей очень трудно чего-то достичь, поэтому сейчас на первое место ставлю такие цели, которые можно "обсантиметрить". Опять же, там будет английский язык и 100% будет что-то связанное с материальными планами. И думаю, что будет про выигрыши крутых номинаций в сфере короткометражных фильмов.

- За что ты можешь сказать "спасибо" 2019-му?

- За все 365 дней! Они были очень разные по эмоциям и наполнению. Иногда я успевал сделать за день то, что потом не мог сделать за неделю. Прежде всего, я благодарен за людей рядом, за то, что мои родители здоровы. Желаю вам ценить семью и беречь свое здоровье!

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