Евгения Власова рассказала о примирении с Константином Меладзе

Певица призналась, что в сложный момент именно Меладзе подал ей руку помощи

Евгения Власова рассказала о личной жизни

41-летняя украинская певица Евгения Власова продолжительное время боролась с онкологией. Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" артистка рассказала о сложном периоде, когда узнала неутешительный диагноз, о бывшем муже и отце ее дочери Нины, а также о примирении с продюсером Константином Меладзе.

Евгения Власова, которая была в затяжной творческой паузе, недавно вернулась в шоу-бизнес. Певица уже презентовала новую песню. Теперь карьеру буквально с нуля она будет строить самостоятельно. А раньше, как известно, артистка сотрудничала с Дмитрием Костюком, который был и продюсером, и по совместительству любимым человеком звезды. Но легкими эти отношения, которые начались еще в 2000-х, назвать очень трудно – у них были кардинально разные взгляды на творчество.

Евгения Власова Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Тем не менее, Власова и Костюк сыграли свадьбу, а в 2005-м на свет появилась их совместная дочь Нина. Однако ребенок семью не спас. Власова и Костюк расстались уже через год после рождения девочки. Тогда экс-супруги не уставали поливать друг друга грязью в комментариях журналистам. Общего языка они до сих пор не смогли найти. И видеться с ребенком, по словам Жени, у Дмитрия особого желания нет.

"Мы недавно посчитали, сколько раз они виделись за четырнадцать с половинной лет, ну, наверное, это было раз десять, и то – в большинстве случаев я просила, чтобы он приехал на день рождения ребенка. О чем тут можно говорить? Ничего хорошего я не могу сказать, а плохого не хочу", – рассказала Власова.

Но судьба подготовила для Евгении серьезное испытание не только в отношениях. Жизнь перевернулась с ног на голову, когда на плановом осмотре врачи обнаружили у певицы онкологическое заболевание и злокачественную опухоль. Звезде сделали операцию, а дальше – она прошла курс химиотерапии, после которой была настолько слабой, что едва могла ходить.

Евгения Власова показала фигуру в спортзале Фото: instagram.com/eygeniavlasova

"У меня был только один вопрос: не поняла? Вот как бы вот такое состояние, в смысле? Я? Я, человек, который ведет абсолютно здоровый образ жизни, ага, вот так? У меня был первый вопрос: здоровый образ жизни, да?", – вспоминает Евгения.

Постепенно звезда поправилась, но позже организм снова дал сбой. Когда в 2017-м появилась новость о том, что Евгения Власова снова тяжело больна, поклонники и просто неравнодушные люди схватились за голову. Артистка, у которой обнаружили спайки в кишечнике, оказалась в реанимации. Ей сделали четыре операции стоимостью более двухсот тысяч гривен. Средства на дорогостоящее лечение собирала мама Евгении.

Тогда руку помощи протянули многие коллеги Власовой. В стороне не остался и ее кум – Константин Меладзе. И хотя между ними долгое время были очень напряженные отношения, а певица публично называла его бессердечным и скупым, сегодня она изменила мнение и говорит, что их сблизило горе.

Евгения Власова Фото: instagram.com/eygeniavlasova

"Это человек умнейший, который на мои абсолютно нелепые высказывания сумел смотреть абсолютно спокойно, живя свою жизнь, это мне вообще, этот мой период напомнил какую-то такую нелепую истерику, игра сама с собой. Плюс я была оголенной, абсолютное нервное истощение, и я просто вот раз, и на камеру сказала то, что сказала. И вот поэтому нужно медитировать, чтобы понимать себя", – утверждает Власова.

Свободно ли сердце Евгении Власовой сейчас, а также о ее сложных отношениях с отцом – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

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